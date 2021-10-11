الأرجنتين تكتسح أوروغواي والبرازيل تتعادل سلبياً مع كولومبيا

اكتسح منتخب الأرجنتين ضيفه منتخب أوروغواي بنتيجة عريضة في تصفيات أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم 2022 المقام في قطر، وأكد المنتخب الأرجنتيني على قوته بعد انقضاء بطولة كوبا أمريكا 2021 التي يحمل لقبها وتمكن من لدغ ضيفه الأوروغوياني في بوينس ايرس بثلاثة أهداف نظيفة.

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جمعت مباراة التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر اليوم بين منتخب الأرجنتين وضيفه منتخب اوروغواي، والقى المنتخبان اليوم وسيلتقيان مجدداً يوم 11 نوفمبر بالتصفيات في لقاء الإياب بأوروغواي، وانتهى لقاء اليوم الذي استضاف فيه راقصو التانجو ضيوفهم لاعبي أوروغواي بثلاثة اهداف نظيفة من دون رد لصالح رفاق البرغوث، وافتتح ميسي التسجيل لراقصي التانجو في الدقيقة 38 من عمر اللقاء قبل أن يضيف زميله رودريغو دي بول هدف اللقاء الثاني في الدقيقة 44، وفي الدقيقة 62 أضاف لاعب انتر ميلان لاوتارو مارتنيز هدف اللقاء الثالث لينهي المباراة بفوز الأرجنتين بنتيجة عريضة.

وبعد فوزه اليوم سيحتل منتخب الأرجنتين بذلك المرتبة الثانية في ترتيب منتخبات المجموعة، وتضم مجموعة الأرجنتين عدداً كبيراً من المنتخبات يتصدرها منتخب البرازيل برصيد 28 نقطة، ويحتل منتخب الأرجنتين المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة، ويأتي منتخب الأوروغواي في المركز الرابع بـ 16 نقطة.

وسيلعب منتخب الأرجنتين ضد منتخب أوروغواي مجدداً بعد انقضاء فترة التوقف الدولي الحالية، ويلعب المنتخبين مجدداً يوم 11 نوفمبر 2021 في ملعب سنتيناريو في أوروغواي.

وفي مباراة أخرى تعادل منتخب البرازيل مع نظيره منتخب كولومبيا، وانتهت المباراة التي استضافتها كولومبيا بملعب متروبوليتانو بالتعادل بدون أهداف، تألق لاعبو البرازيل في مباراة اليوم إلا أن ذلك لم يشفع لهم في حصد النقاط الثلاث التي من شأنها تحسين وضعية المنتخب في مجموعته، ويحتل منتخب البرازيل حالياً صدارة مجموعته فيما يحتل المنتخب الكولومبي المركز الخامس برصيد 15 نقطة، واذا استمر وضع منتخب كولومبيا بهذه الطريقة فسيكون من الصعب عليه التأهل الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ويلعب منتخب البرازيل مباراته القادمة أمام أوروغواي في ملعب أمازونيا بالبرازيل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة للمونديال، ويلعب المنتخبان مباراتيهما يوم 15 أكتوبر الجاري.