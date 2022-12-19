الأرجنتيني كون أغويرو يوجه عبارات بذيئة لنجم المنتخب الفرنسي بعد التتويج بمونديال قطر

قام النجم الأرجنتيني السابق أغويرو بتوجيه بعض العبارات البذيئة والسيئة إلى نجم المنتخب الفرنسي الشاب كامافينغا، وذلك عقب تتويج راقصي التانجو بمونديال كأس العالم قطر 2022.

وقد قامت الصحيفة الإسبانية ” ماركا ” بوصف العبارات التي قالها النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني أغويرو للاعب الفرنسي ب ” المؤسفة “

وتم توجيه بعض العبارات السيئة من قبل النجم أغويرو للاعب كامافينغا والذي يبلغ من العمر 20 عامًا خلال البث المباشر الذي نشره أجويرو على إنستغرام، وقد قام بمهاجمة اللاعب الفرنسي بطريقة مفاجئة خلال البث.

وقد أكدت الصحيفة الإسبانية بأنه هناك عدد كبير من المتابعين للنجم الأرجنتيني أغويرو قاموا بتوبيخه على تلك العبارات السيئة.

واستطاع المنتخب الأرجنتيني من الفوز على منتخب الديوك الفرنسية بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي مونديال كأس العالم، بعد إنتهاء أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي.