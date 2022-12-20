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الأرجنتيني جوليان ألفاريز : في أيامي الأولى داخل مانشستر سيتي، أشار إلى بيب غوارديولا وأخبر زملائي أني أمتلك الفرصة الأكبر في الحصول على كأس العالم 

مصطفى أبو حجازي

 تمكن المنتخب الأرجنتيني من التتويج بلقب كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب الديوك الفرنسية بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لوسيل، حيث إنتهت أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق. 

الأرجنتيني جوليان ألفاريز : بيب غوارديولا أخبر زملائي أني أمتلك الفرصة الأكبر في الحصول على كأس العالم 

جوليان ألفاريز

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وقد صرح النجم ألفاريز قائلًا ” خلال أيامي الأولي في مان سيتي، كان زملائي في الفريق يتحدثون عن المنتخبات الأوفر حظًا لتحقيق كأس العالم قطر 2022، فالبعض قال فرنسا والبرتغال وغيرهما، أنا لم أقل أي شيء ” 

وأكمل قائلًا ” بعدها قام بيب جوارديولا بالسؤال هل تعلمون من يمتلك الفرصة الأكبر لتحقيق لقب المونديال، وقام بالإشارة بإصبعه علي قائلًا الأرجنتين تمتلك فريقًا قويًا ” 

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وتألق ألفاريز بشكل كبير في مونديال قطر 2022، وبالأخص في مباراة نصف النهائي أمام المنتخب الكرواتي، حيث قد تمكن من إحراز هدفين في اللقاء الذي إنتهى لصالح راقصي التانجو بنتيجة 3 أهداف نظيفة. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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