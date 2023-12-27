الأخضر يستعد لكأس أسيا 2024 بثلاث وديات.. تعرف عليها

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمباريات كأس أمم آسيا 2024 والتي ستقام في الدوحة بقطر، حيث سيقوم الأخضر بإقامة معسكر تدريبي في منتجع سيلين في قطر.

وخلال المعسكر المقترح سيخوض خلاله المنتخب السعودي ثلاث مباريات ودية، ستكون المباراة الأولى أمام لبنان يوم الخميس الرابع من يناير، ومن المقرر أن تجرى المباراة الثانية ضد فلسطين يوم الثلاثاء التاسع من يناير، وأخيرًا سيلتقي المنتخب السعودي منتخب هونغ كونغ يوم الأربعاء العاشر من يناير 2024.

خلال أسبوع الإعلان عن القائمة

من المتوقع أن يعلن مدرب الأخصر السعودي( مانشيني ) قائمة اللاعبين المشاركين في هذا المعسكر خلال الأسبوع الجاري.

ويطمح المدرب في قيادة المنتخب السعودي للتنافس على لقب كأس أمم آسيا وتحقيق الفوز بهذه البطولة القارية الهامة.

مشوار السعودية في البطولة

في بطولة كأس أمم آسيا سيبدأ المنتخب السعودي مشواره في المجموعة السادسة بمواجهة منتخب عمان يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير في استاد خليفة الدولي في الدوحة، ومن ثم سيلعب مباراته الثانية ضد قيرغيزستان يوم الأحد 21 يناير على استاد أحمد بن علي المونديالي، وأخيرًا، سيختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تايلند يوم الخميس في الساعة 6:00 مساءً على استاد المدينة التعليمية.