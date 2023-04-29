“الأحد الممتاز” هنا موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة والمعلق والتشكيل وتاريخ مواجهات الفريقين

تترقب الجماهير الإنجليزية موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام الأحد الموافق 30 أبريل 2023، في قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اللقاء يقام على ملعب آنفيلد معقل الريدز، وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب توتنهام قد حقق ليفربول الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، سجل هدفي ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح الذي سيقود ليفربول في موقعة أنفيلد، الفريقين يتنافسان على المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية العام القادم، ولا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة لصالح السبيرز توتنهام.

كان الليفر قد تغلب في الجولة الماضية على فريق وست هام يونايتد 2-1، وتحسنت نتائج الليفر في أخر 5 مباريات لم يعرف فيها طعم الخسارة، بينما توتنهام تعادل في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد 2-2، قبل اللقاء توتنهام في المركز الخامس برصيد 54 نقطة من 33 مباراة، فاز في 16 وتعادل 6 مباريات وخسر 11، بينما صاحب الأرض والجمهور ليفربول في المركز أل 7 برصيد 53 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 8 وخسر 9 مباريات.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة والقناة الناقلة

تنقل جميع مباريات البريمرليج عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، ومباراة القمة التي تجمع ليفربول ضد توتنهام هوتسبير تذاع على bein sports premium hd1، ويعلق على اللقاء المعلق رؤوف خليف، وفيما يلي الموعد.

16.30 : – الرابعة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.

17.30 : – الخامسة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من تونس/ المغرب/ الجزائر.

18.30 : – السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة/ مصر/ الكويت/ قطر/ العراق/ البحرين.

19.30 : – الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

عودة بالذاكرة إلى عام 2018 حينما سجل محمد صلاح ذلك الهدف الرائع في شباك توتنهام 💫pic.twitter.com/lPOLhwuvck — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 29, 2023

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل المباراة

يحتل فريق أرسنال قمة الجدول برصيد 75 نقطة بفارق 3 نقاط عن السيتي المؤجل له مباراتين في حال أن فاز بهما سيعتلي القمة وفيما يلي ترتيب الدوري لجميع الفرق.

تاريخ مواجهات الفريقين في البريمرليج ونتائج أخر 5 مباريات

التشكيل المتوقع لليفربول أمام تونهام

تدوم يا ملك 😀👑 pic.twitter.com/wDgkpxyM9s — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 28, 2023

حراسة المرمى : – ألسون بيكر.

خط الدفاع : – أرنولد/ ماتيب/ فان دايك/ روبرتسون.

خط الوسط : – جونز/ فابينيو/ هندرسون.

خط الهجوم : – محمد صلاح/ جاكبو/ يوجوجوتا.

التشكيل المتوقع لتوتنهام

حراسة المرمى : – فورستر.

خط الدفاع : – روميرو/ داير/ لونجليه/ بورو.

خط الوسط : – سكيب/ هوييرج/ بيريسيتش.

خط الهجوم : – هيونج سون/ هاري كين/ ريتشارلسون.

أخبار الكرة الانجليزية

تصدر خبر بيع نادي مانشستر يونايتد أخبار الكرة الإنجليزية بعد أن أعلنت عائلة “غلايزر” المالكة للنادي، أنها ستقرر ما إذا كانت ستبيع النادي أم لا في الأيام القليلة القادمة، بعد تلقيها عدة عروض في الأيام الماضية، وكان قد تردد أن الشيخ جاسم بن حمد أل ثاني قد تقدم بعرض لشراء النادي بقيمة 5 مليار جنيه استرليني.

🚨🚨 عــــاجــــل 🚨🚨 • السير جيم راتكليف قدم عرضًا لـ شراء أغلبية أسهم مانشستر يونايتد. ـ الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدم عرضًا كذلك لـ شراء أسهم النادي بشكلٍ كامل بـ 5 مليار باوند. [talkSPORT] 🔴 🔴 🔴 🔴 🔴

🇶🇦 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇶🇦 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇶🇦 pic.twitter.com/GkZiR8IFTd — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) April 28, 2023

بطاقة مباراة ليفربول وتوتنهام