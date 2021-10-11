الآن تردد قناة ليبيا الرياضية Library sport لمشاهدة مباراة مصر وليبيا
يهتم الكثيرون من محبي الكرة بالبحث عن تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد 2021 لمشاهدة مباراة مصر وليبيا في اطار منافسات تصفيات كأس العالم 2022، وهذه المباراة في اطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث يحتل المنتخب المصري قمة هذه المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل ، بينما يأتي المنتخب الليبي ثانيا برصيد ست نقاط من فوزين ضد منتخب الجوب ومنتخب أنجولا، وستقام مباراة اليوم في ليبيا علي ملعب بنغازي.
تردد قناة ليبيا الرياضية
يمكن ضبط قناة ليبيا الرياضية سبورت لمتابعة مباراة مصر وليبا في تصفيات كلأس العالم كالآتي:
- القمر الصناعي:النايل سات
- التردد : 12303.
- الاستقطاب : أفقي .
- الترميز : 27500.
- تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة ليبيا الرياضية عبر القمر الصناعي عرب سات
وهذا هو تردد قناة ليبيا سبورت علي
- القمر: العربسات
• التردد :11766.
• الاستقطاب : أفقي .
• الترميز : 27500.
• تصحيح الخطأ: 4/3.
موعد مباراة مصر وليبيا
من المقرر أن تنطلق مباراة مصر ليبيا في تصفيات قارة افريقيا المؤهلة الي بطولة كأس العالم اليوم الاثنين الحادي عشر من شهر اكتوبر 2021، وسوف تبدأ المباراة في الأوقات التالية:
- في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتوقيت ليبيا
- الثامنة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر
- العاشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر
- الحادية عشر ماء بتوقيت الامارات المتحدة وسلطنة عمان
كما سيتم نقل مباراة مصر ليبيا عبر قناة أون سبورت الرياضية المصرية وستكون بتعليق أحمد شوبير