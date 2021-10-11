الآن تردد قناة ليبيا الرياضية Library sport لمشاهدة مباراة مصر وليبيا

يهتم الكثيرون من محبي الكرة بالبحث عن تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد 2021 لمشاهدة مباراة مصر وليبيا في اطار منافسات تصفيات كأس العالم 2022، وهذه المباراة في اطار الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث يحتل المنتخب المصري قمة هذه المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل ، بينما يأتي المنتخب الليبي ثانيا برصيد ست نقاط من فوزين ضد منتخب الجوب ومنتخب أنجولا، وستقام مباراة اليوم في ليبيا علي ملعب بنغازي.

إقرأ أيضاً: • تردد قناة ليبيا 218 الرياضية Library sport لمشاهدة مباراة ليبيا ومصر اليوم

تردد قناة ليبيا الرياضية

يمكن ضبط قناة ليبيا الرياضية سبورت لمتابعة مباراة مصر وليبا في تصفيات كلأس العالم كالآتي:

القمر الصناعي:النايل سات

التردد : 12303.

الاستقطاب : أفقي .

الترميز : 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.