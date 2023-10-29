الآن| بث مباشر مباراة الأهلي وصاندونز، دوري السوبر الإفريقي

ينطلق البث المباشر لمباراة الأهلي وصنداونز اليوم في تمام الثالثة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية ببريتوريا الجنوب إفريقية، وتأتي المباراة في إطار ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي في نسخته الأولى، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز والتي تعد بمثابة نهائي مبكر من خلال هذا المقال.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد صنداونز

يمكنكم متابعة مباراة الأهلي ضد صن داونز عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورت وكذلك شبكة أبو ظبي الرياضية وأيضا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية.

أما للراغبين في متابعة مباراة الأهلي وصن داونز عبر الإنترنت، فنقدم إليكم هنا البث الحي للمباراة والتي تنطلق في تمام الثالثة عصرا.

موقف الأهلي في مباراة صنداونز

يلاقي النادي الأهلي نظيره صن داونز في مباراة ذهاب نصف النهائي بعد أن استطاع تخطي سيمبا التنزاني بصعوبة.

حيث تعادل الفريقان ذهابا بهدفين لكل منهما وتعادلا مرة أخرى إيابا بهدف مقابل هدف، ليصعد الأهلي بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار.

يسعى النادي الأهلي إلى العودة بنتيجة إيجابية من أرض صن داونز والخروج بأقل الخسائر، حيث تعتبر زيارة الأهلي إلى بريتوريا معقل صن داونز من أكثر الرحلات صعوبة بالنسبة لكبير القارة الإفريقية.

موقف صن داونز في مباراة الأهلي

حجز فريق صن داونز مقعده في مباراة نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام الأهلي بعد أن استطاع إقصاء بيترو أتليتيكو الأنجولي في الدور ربع النهائي.

فاز صن داونز في مباراة الذهاب خارج الديار بأنجولا بهدفين نظيفين، ثم تعادل الفريقان إيابا بلا أهداف في مباراة خاضها صنداونز منقوص العدد منذ الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

تشكيل الأهلي ضد صانداونز

يسعى السويسري مارسيل كولر تعويض خسارته السابقة أمام صنداونز والتي جاءت في آخر زيارة لجنوب إفريقيا وبخماسية مقابل هدفين، ولذلك يدخل المباراة هذه المرة بتشكيل متوازن نوعا ما مستفيدا من الفخ الذي وقع فيه في المرة السابقة حيث واجه صن داونز بتشكيل تغلب عليه السمة الهجومية.

هذه المرة يدخل المدرب مارسيل كولر مباراة الأهلي وصن داونز بتشكيل يضم كلا من: