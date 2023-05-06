“الآسيوي” يسعد النصر والاتحاد.. ويسحب “ألقاب رسمية” من الهلال

بصدمة ساحقة، أقدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على سحب الألقاب الرسمية لنادي الهلال في مسابقة دوري الأبطال.

وحظي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، حتى الآن، بأربعة ألقاب رسمية في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهي عام 1991 و2000 و2019 و2021.

ومع ذلك، أعلن الاتحاد القاري لكرة القدم بشكل مفاجئ أن دوري أبطال آسيا بدأ عام 2003 ويختلف عن المسابقة التي بدأت عام 1967.

نادي الهلال يفقد لقبين في دوري أبطال آسيا

وأفاد “الآسيوي” بأن نادي الهلال حصد فقط لقبين في دوري الأبطال، وذلك عامي 2019 بعد تفوقه على أوراوا رد ديموندز الياباني، وعام 2021 بفوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وأوضح أن فريق الهلال يملك لقبين من بطولة دوري أبطال آسيا، متساوياً بهذا الإنجاز مع عدد من الأندية مثل الاتحاد، كما يتنافس في النهائي الحالي للنسخة الحالية من البطولة مع فريق أوراوا.

وصاغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي السؤال التالي: “من من الهلال وأوراوا سيفوز باللقب ليصبح أول بطل لثلاث مواسم في دوري أبطال آسيا؟”.

واتحاد الكرة الآسيوي وافق على الطلب المقدم بـ”احتساب” ألقاب دوري الأبطال فقط منذ عام 2003، وهو ما طالب به نادي النصر، على الرغم من عدم حصوله على أي لقب في هذه المسابقة من الأساس.

ويحل اليوم السبت، الهلال ضيفا على نادي أوراوا رد ديموندز، في الثانية عشر ظهرًا، على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا؛ بعد أن انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في عام 2021 إلى أن فريق الهلال يحمل 4 ألقاب في دوري أبطال آسيا، وجاء ذلك في تهنئته للنادي بعد فوزه على فريق بوهانج.