“اكتئاب واعتزال”.. كارثة تهدد نجم الهلال بسبب نهائي أبطال آسيا

ستشهد الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم السبت، مباراة حاسمة لنادي الهلال السعودي في سايتاما باليابان، حيث يستضيف أوراوا رد ديموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022؛ وهي إحدى أهم المباريات التي يشهدها النادي في السنوات الأخيرة.

وانتهى لقاء الذهاب بين الهلال وأوراوا رد ديموندز في الرياض بالتعادل الإيجابي (1-1). والآن، يحتاج الهلال إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بفارق أكبر من هدف واحد، للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا الغالي.

كواليس صادمة من داخل معسكر نادي الهلال

وقبل المباراة النهائية المنتظرة، أفشت قناة “السعودية الرياضية” تفاصيل صادمة من داخل نادي الهلال، بشأن قائد الفريق سلمان الفرج.

وأفادت القناة بأن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، يواجه وضعًا نفسيًا صعبًا للغاية خلال تواجده مع زملائه في بعثة الفريق في اليابان، حيث تجددت إصابته في الساق مما أدى إلى نهاية موسمه الرسمي.

وذكرت المصادر أن النجم الدولي البارز كان يأمل في المشاركة في نهائي دوري أبطال آسيا لفريق الهلال ضد أوراوا رد ديموندز، لكنه تفاجأ بنتائج الفحوصات الأخيرة التي أجراها.

وأصبح الحديث في الفترة الأخيرة يتزايد حول إمكانية اعتزال سلمان الفرج في المستقبل القريب؛ نظراً لضعف ساقه بعد إصابته الخطيرة في ديربي الهلال والنصر عام 2021.

ويجدر الإشارة إلى أن سلمان الفرج، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، هو أحد أبناء نادي الهلال، حيث بدأ مسيرته في مختلف الفئات السنية قبل أن ينضم إلى الفريق الأول في عام 2008، ويسجل منذ ذلك الحين 25 هدفًا ويصنع 37 آخرين خلال مشاركته في 357 مباراة رسمية.