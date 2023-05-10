“اقترب اللقب وحلم المشاركة في مونديال الأندية للعميد”جدول مباريات الاتحاد المتبقية في دوري روشن السعودي 

تمكن نادي اتحاد جدة السعودي من تحقيق الانتصار في الجولة الماضية على نادي أبها برباعية نظيفة ليوسع العميد الفارق بينه وبين نادي النصر إلى 5 نقاط، وذلك قبل 4 جولات فقط من نهاية بطولة دوري روشن السعودي.

حيث رفع العميد رصيده إلى النقطة 62 نقطة ويحتل صدارة جدول الترتيب، فيما يأتي النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، ويحل الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، بينما يأتي الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة.

ويحتاج اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه كلًا من النجمين أحمد حجازي وطارق حامد إلى تحقيق الانتصار في 3 مواجهات من الأربعة المقبلة لتحقيق اللقب والتواجد بمونديال كأس العالم للأندية دون النظر إلى أي نتائج متعلقة بالفرق المنافسة.

ولكن يصطدم العميد في الجولة القادمة بنادي الهلال، حيث ينتظر النصر تعثر العميد لعودة الآمال له من جديد، وقد جاء جدول المباريات المتبقية لنادي اتحاد جدة كالتالي: