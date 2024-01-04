اقتراب مصعب الجوير من الرحيل عن الهلال في فترة الانتقالات الشتوية

تقارير إعلامية تشير إلى اقتراب لاعب وسط الهلال، مصعب الجوير، من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تفاوضت 8 أندية للحصول على خدماته.

مصعب الجوير بقميص نادي الهلال السعودي - مصدر الصورة: الجول

الجوير، الذي يمتلك عقدًا حتى يونيو 2025، شارك في 3 مباريات فقط خلال الموسم الحالي، وتم استبعاده بالرغم من انضمامه لقائمة المنتخب السعودي الأولمبي.

حسب ما أكد الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، فإن إدارة الهلال وافقت على رحيل الجوير، مع إمكانية تجديد عقده والانتقال بصورة مؤقتة.

من جانبه، أعلن الجوير عبر وسائل التواصل أن لديه أكثر من عرض، مما يشير إلى احتمالية تجديد العقد أو الرحيل بشكل مؤقت.

يذكر أن الجوير انضم إلى معسكر المنتخب الأولمبي السعودي استعدادًا لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما يتصدر الهلال دوري روشن السعودي ويستعد لمواجهة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.