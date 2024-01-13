تنطلق اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024، بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير بكوت ديفوار، وذلك بمواجهة صاحب الأرض، والجمهور في الجولة الأولى من دور المجموعات بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو على الملعب الأولمبي.

افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.. مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة تنطلق صافرة مباراة افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2024، على الملعب الأولمبي بين كوت ديفوار صاحب الأرض ومنظم البطولة، ومنتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات، والتي تضم كلاً من كوت ديفوار – غينيا بيساو – نيجيريا – غينيا الاستوائية.

افتتاح بطولة أمم افريقيا وتطلعات منتخب كوت ديفوار

يأمل المنتخب الإيفواري في استغلال عامل الأرض والجمهور في تقديم بطولة مميزة وتحقيق اللقب، لبطولة أمم افريقيا، والتي تنطلق اليوم من الملعب الأولمبي، فيما يأمل منتخب غينيا بيساو في تحقيق مفاجأة، والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، والتي تنقل البطولة حصرياً من خلال شاشتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.