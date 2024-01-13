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افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.. مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

أيمن منصور محمود

تنطلق اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024، بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير بكوت ديفوار، وذلك بمواجهة صاحب الأرض، والجمهور في الجولة الأولى من دور المجموعات بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو على الملعب الأولمبي.

افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.. مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.. مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو
مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة تنطلق صافرة مباراة افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2024، على الملعب الأولمبي بين كوت ديفوار صاحب الأرض ومنظم البطولة، ومنتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات  المجموعة الأولى بدور المجموعات، والتي تضم كلاً من كوت ديفوار – غينيا بيساو – نيجيريا – غينيا الاستوائية.

افتتاح بطولة أمم افريقيا وتطلعات منتخب كوت ديفوار

مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

يأمل المنتخب الإيفواري في استغلال عامل الأرض والجمهور في تقديم بطولة مميزة وتحقيق اللقب، لبطولة أمم افريقيا، والتي تنطلق اليوم من الملعب الأولمبي، فيما يأمل منتخب غينيا بيساو في تحقيق مفاجأة، والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، والتي تنقل البطولة حصرياً من خلال شاشتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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عن الكاتب:
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أيمن منصور محمود

ايمن منصور حاصل على بكالوريوس تربية قسم تكنولوجيا ومعلومات محرر أخبار في موقع نجوم مصرية، متخصص في جمع وتحليل المعلومات الأخبارية وتقديمها بشكل موضوعي ومهني. و إنتاج محتوى متميز وإبداعي في جميع التخصصات
أسعى دائمًا لتقديم المعلومات بشكل دقيق وشيق وتقديم معلومات قيمة ومثيرة بطريقة ممتعة ومفهومة.

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