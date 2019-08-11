اعرف موعد مباراة الأهلي ضد اطلع برة والقنوات الناقلة للقاء

على استاد برج العرب بإسكندرية يستضيف الأهلي نظيره اطلع برة بالدور التمهيدي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا لقاء الذهاب، ونستعرض معكم اليوم عبر نجوم مصرية موعد مباراة الأهلي واطلع برة في دوري أبطال أفريقيا، يُذكر أن النادي الأهلي على المستوي المحلي في الموسم الماضي استطاع حصد لقب الدوري المصري الممتاز رقم 41 في تاريخه بعد بلوغة النقطة 80 من جدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي واطلع برة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة الأهلي واطلع برة التي من المُقرر لها أن تُقام اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ووفق ما أعلنت أون سبورت عبر تويتر مؤخراً فإن المباراة سوف تكون مُذاعة على أون سبورت بشكل رسمياً، ويسعي النادي الأهلي في هذا اللقاء للتطلع إلى نتيجة جيدة تُسهل عليه المهمة في لقاء العودة الذي من المُقرر أيضاً أن يُقام في مصر بنسبة كبيرة بعد الإتفاق بين الفريقين على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في مصر.

المباراة المناسبة التوقيت القناة الناقلة الأهلي ضد اطلع برة دوري أبطال أفريقيا 20:00 بتوقيت مصر. 21:00 بتوقيت السعودية. أون سبورت

جدير بالذكر أن لقب دوري أبطال أفريقيا قد غاب عن الشياطين الحمر منذ عدة سنوات وبالتحديد منذ عام 2013، ويتطلع الأهلي في هذه البطولة لحصد اللقب التاسع في تاريخه، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الأهلي واطلع برة دقيقة بدقيقة فور بداية اللقاء.