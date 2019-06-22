اعرف القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم ضد الكونغو الديمقراطية بكاس الامم الافريقية 2019

تعرف علي القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو حيث فاز المنتخب الوطني أولي مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام زيمبابوى والآن يستكمل مشواره لمواجهة فهود الكونغو بالجولة الثانية ضمن منافسات البطولة، حيث تأتي المواجهة الثاني في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء القادم أن شاء الله الموافق 26 من شهر يونيو 2019، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا علي القنوات التي تنقل مباراة مصر اليوم ضد المنتخب الملقب بالفهود ” الكونغولى ” حيث نتمنى من جميع متابعي موقعنا الكرام متابعة قراءة السطور القادمة للتعرف علي القنوات المفتوحة والمجانية.

مباراة مصر والكونغو ستنقل علي تردد قناة تايم سبورت Time Sport على النايل سات والتي تعمل بتقنية الـ Hd حيث يلزم علي من يستقبل القناة فضائيا بان تكون الشاشة التي يتملكها لديها القدرة علي استقبال البث الأرضي أيضا لكي يتم استقبال التردد الأراضي لقناة time sport بكل سهولة، حيث ستنقل المباراة القادمة لمنتخب مصر من على استاد القاهرة الدولي في الساعة 20:00 بتوقيت العالمي جرينتش حيث يمكن مشاهدة المباراة من خلال القنوات الموضحة لكم بادأناه.

القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم ضد الكونغو الديمقراطية

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

تردد قناة الجزائرية الارضية entv algérie

القنوات الناقلة لكاس الامم الافريقية 2019

من خلال قائمة القنوات التي تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا يمكن مشاهدة مباراة مصر ضد الكونغو، حيث يذكر بان المنتخب الوطني فاز علي المنتخب الزيمبابوي بنتيجة هدف مقابل لا شئ حيث يسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيرى بالخروج من المباراة المقبلة أمام المنتخب الكونغولى بالفوز أيضا من اجل أن يحافظ علي صدارة المجموعة وللسعي قدما نحو اللقب الأفريقي الغائب عن دولاب بطولات الفراعنة منذ 2010 حيث تنمني لمنتخب الفراعنة الفوز بجميع المباريات القادمة بأذن الله.

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