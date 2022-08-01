ريك فلير يعلن اعتزاله رسميًا.. بحضور الأندرتيكر وميك فولي وبريت هارت

أعلن ريك فلير اعتزاله رسميًا وهذا بعد خوضه نزال أخير في عرض Ric Flair Last Match المُقام في مدينة ناشفيل وهي نفس المدينة التي أقيم فيها عرض سمر سلام 2022، شارك في العرض الكثير المصارعين من اتحادات مختلفة مثل AEW وROH وNJPW وIMPACT وMLW وAAA تكريمًا لمسيرة ريك فلير الحافلة بالإنجازات فهو صاحب 16 بطولة عالم حققهم في اتحاد WCW وNWA بالإضافة WWE.

اعتزال ريك فلير

خاض ريك فلير نزاله الأخير بالتعاون مع آندرادي (زوج ابنته شارلوت) ضد جيف جاريت وجاي ليثال كمباراة فرق زوجية وكان الحكم هو مايك كيودا الذي عمل سابقًا لصالح WWE لسنوات عديدة ولكن تم تسريحه خلال عام 2020.

استطاع ريك فلير أن يحقق الانتصار لفريقه ولكن أدائه تأثر بشكل كبير بعمره الذي بلغ 73 عام، لذلك ظهر عليه الضعف وعدم القدرة على القتال بشكل جيد، ولكن الجمهور لم ينتظر منه أداء جيد بل أنهم يريدون فقط مشاهدة فتى الطبيعة للمرة الأخيرة على الحلبة أيًا كان ما سيقدمه.

من الجدير بالذكر قدم جيف جاريت صاحب الـ 55 عام أداءًا مذهلًا، حيث أنه يتمتع بلياقة بدنية عالية تمكنه من خوض المباريات بأداء ثابت وجيد، وهذا بمثابة تفوق كبير له على أبناء جيله المصارعين الذين اعتزلوا وهم في نفس عمره الحالي مثل أندرتيكر الذي تدهور أدائه في مبارياته الأخيرة.

بعد المباراة قام ريك فلير بتوجيه خطاب للجمهور الحاضر في قاعة المباراة ثم صافح الأساطير الحاضرين مثل أندرتيكر وميك فولي وبريت هارت الذين جاءوا لمساندته.

مباريات عرض Ric Flair Last Match

كان العرض مثير للغاية ويحتوي على العديد من المباريات الجيدة، وشهد ظهور العديد من المصارعين مثل جوناثان جريشام الذي خسر بطولة ROH World Championship لصالح كلاوديو كاستالينو خلال عرض Death Before Dishonor الذي أقيم منذ أيام.

بالإضافة لمشاركة الأسطورة وعضو قاعة المشاهير ريكي مورتن في مباراة زوجية بالتعاون مع ابنه كيري مورتن ضد بروك أندرسون وبريان بيلمان جونيور، كما شهد العرض عودة المصارع كيلر كروس (كاريون كروس) نجم NXT السابق وخوضه مباراة ضد هاري سميث.