اطلع على جدول مباريات اليوم الجمعة 12-5-2023 جميع الدوريات والبطولات العربية والعالمية

ينتظر محبي الكرة عرض مباريات هامة في مختلف الدوريات والبطولات اليوم الجمعة 12-5-2023، حيث يتابع عشاق كرة القدم العديد من الدوريات الأوروبية وبعض الأندية العربية المشهورة ذات الشعبية الطاغية، خاصة وأن هناك مباريات في نهائيات أو نصف نهائيات البطولة، وسوف نورد لكم عبر موقع نجوم مصرية مواعيد مباريات اليوم.

مباريات اليوم

هناك العديد من المباريات التي سوف تُقام اليوم الجمعة، ولكن هناك مباراتين من أهم المباريات التي ينتظرها الجميع، وهي مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، وأما المباراة الثانية المهمة اليوم فهي مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أهم المباريات:

كأس الملك أو كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والوحدة، حيث تُقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي المصري، وسوف تُقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أهم مباريات الدوريات العربية:

في الدوري الإماراتي يوجد ثلاث مباريات:

نادي الوحدة ونادي بني يأس، تُقام المباراة في الخامسة والربع مساء.

نادي العين ونادي البطائح، تُقام المباراة في نفس توقيت المباراة السابق ذكرها.

مباراة دبا الفجيرة ونادي الظفرة، تُقام المباراة في الخامسة والربع مساء أيضا.

في الدوري العراقي:

نادي الطلبة ونادي النفط، وسوف تُقام المباراة في الخامسة مساء.

نادي أربيل ونادي نفط الوسط، وقد تقرر أن تُقام المباراة في السابعة والنصف مساء.

أهم مباريات الدوريات العالمية:

الدوري الإيطالي: نادي لاتسيو مع نادي ليتشي، سوف تُقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الألماني: نادي كولن مع نادي هيرتا برلين، سوف تُقام المباراة في التاسعة والنصف مساء.

الدوري الاسباني: نادي مايوركا ونادي قادش، من المقرر أن تُقام المباراة في العاشرة مساء.

الدوري الفرنسي: نادي لانس مع نادي ستاد ريمس، تُقام المباراة في العاشرة مساء.

الدوري البرتغالي: نادي جيل فيسنتي مع نادي بوافيستا، تُقام المباراة في العاشرة والربع مساء.