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اصابة جديدة تبعد رضا سليم عن العودة داخل الأهلي

أحمد المدبولي

خرجت تقارير إعلامية تتحدث عن إصابة جديدة تعرض لها اللاعب المغربي  رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

اصابة جديدة تبعد رضا سليم عن العودة داخل الأهلي

رضا سليم امام المصري

رضا سليم الذي غاب الفترات الأخيرة بسبب معاناته من إصابة بكسر في الترقوة خضع الفترات الأخيرة لفترات تأهيل

وكان من المفترض العودة الى التدريبات الجماعية بعودة الفريق اليها يوم الخميس المقبل عقب الراحة التي حصل عليها الفريق خلال التوقف الحالي

ولكن اللاعب تعرض الى اصابة جديدة خلال التأهيل الأخير وبالتالي يبتعد فترات الأخرى عن العودة الى التدريبات الجماعية

طبيعة الاصابة الجديدة لـ رضا سليم

الإصابة عبارة عن تمزق عضلي تعرض له وهى اصابة سوف تطلب العلاج لفترة حوالي أسبوعين على الأقل إضافيين من جديد

يذكر أن اللاعب رضا سليم انضم الى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادما من فريق الجيش المغربي بداية الموسم الحالي ولمدة أربعة مواسم

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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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