اصابة جديدة تبعد رضا سليم عن العودة داخل الأهلي

خرجت تقارير إعلامية تتحدث عن إصابة جديدة تعرض لها اللاعب المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

رضا سليم امام المصري

رضا سليم الذي غاب الفترات الأخيرة بسبب معاناته من إصابة بكسر في الترقوة خضع الفترات الأخيرة لفترات تأهيل

وكان من المفترض العودة الى التدريبات الجماعية بعودة الفريق اليها يوم الخميس المقبل عقب الراحة التي حصل عليها الفريق خلال التوقف الحالي

ولكن اللاعب تعرض الى اصابة جديدة خلال التأهيل الأخير وبالتالي يبتعد فترات الأخرى عن العودة الى التدريبات الجماعية

طبيعة الاصابة الجديدة لـ رضا سليم

الإصابة عبارة عن تمزق عضلي تعرض له وهى اصابة سوف تطلب العلاج لفترة حوالي أسبوعين على الأقل إضافيين من جديد

يذكر أن اللاعب رضا سليم انضم الى صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادما من فريق الجيش المغربي بداية الموسم الحالي ولمدة أربعة مواسم