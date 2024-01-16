اسم معلق السعودية وعمان اليوم الثلاثاء 2024/1/16 بكأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي مباراة قوية مساء اليوم الثلاثاء في منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس آسيا، والذي تستضيفه قطر، حيث يتم نقل المباراة عبر عدد كبير من القنوات التي أعلنت عن اسم معلق السعودية وعمان اليوم، والتي تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة من جمهور الخليج العربي.

معلق السعودية وعمان

معلق السعودية وعمان

تنطلق مباراة منتخب السعودية ضد سلطنة عمان تمام الساعة 8.30 بتوقيت مكة المكرمة الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة، حيث يتم نقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت وابوظبي الرياضية، إضافة إلى الكأس والرابعة العراقية، وقنوات SSC، حيث يمكنك متابعة المباراة بأصوات كل من:

القناة المعلق beIN Asian 1 حسن العيدروس الكاس Extra HD1 أحمد الطيب الكاس Extra HD2 محمد السعدي SSC HD1 علي سعيد الكعبي ومشاري القرني الرابعة العراقية سالم السالمي وحسام الوائلي أبوظبي آسيا 1 عامر عبدالله

تشكيلة السعودية ضد عمان

يحاول منتخب الأخضر تقديم عرض قوي في مستهل مبارياته ببطولة كأس آسيا 2023، حيث يفكر مانشيني في بداية قوية من أجل تحقيق الفوز وتصدر مجموعته والانتقال إلى الدور القادم، حيث يدخل مانشيني مباراة اليوم ضد عمان بالتشكيل المتوقع التالي: