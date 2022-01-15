“8 قنوات ببلاش” استقبل حالا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022 لمتابعة مباراة مصر اليوم بدون تشفير
بالتزامن مع موعد انطلاق بطولة كأس الامم الافريقية البطولة التي يترقبها عدد كبير من محبي كرة القدم في جميع انحاء القارة السمراء وبشكل خاص في الدول العربية، والتي تشارك بقوة في هذه النسخة مثل منتخب مصر والمغرب والجزائر وتونس وغيرها من المنتخبات القوية، حيث كان الانهاء الافريقي لكرة القدم قد أعلن رسميا عن جدول مواعيد مباريات دور المجموعات بعد القرعة التي اجريت خلال الايام الاخيرة، ونستعرض الآن للمتابعين من محبي الساحرة المستديرة في القاهرة السمراء تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 مجانا بدون تشفير.
القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022
أعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت عن نقلها كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 مباشرة عبر شاشة قنوات بي ان سبورت اكسترا، وذلك بشكل حصري في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل عام، والتي تنقل البطولة بشكلٍ مشفرة، بالاضافة الى اعلان بعض القنوات المفتوحة عن نقل البطولة مثل قناة الجزائرية الأولى.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022
من أشهر القنوات التي أعلنت عن بث مباشر بدون تشفير لبطولة كأس الامم الافريقية بشكل عام ما يلي.
- قناة النبأ الليبية والتي تقدم بثها على القمر النايل سات، تردد 11096، من خلال معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
- قناة الجزائرية الأولى والتي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، من خلال معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).
- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.
- قناة آرينا سبورت من خلال القمر الصناعي هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.
- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.
- قناة RTB TV بوركينا فاسو عبر القمر يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.
- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.