استقبل بإشارة عالية الجودة تردد قناة ssc الرياضية السعودي 2022

تعتبر قناة ssc الرياضية من القنوات الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تبث كل المباريات الرياضية، وأحب الملايين من المواطنين هذه القناة وذلك بسبب تقديمها الكثير من البرامج الرياضية المشهورة، وسوف نتعرف في هذا المقال عن كافة التفاصيل المتعلقة بتردد قناة scc السعودية.

تردد قناة scc السعودية

للاستمتاع بمشاهدة العديد من المباريات الرياضية يجب تنزيل التردد على التليفزيون وهو كالآتي دون تردد 12417، معامل الخطأ 6/5، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، التردد الثاني 12418، معامل الخطأ 3/2، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي، التردد الثالث 12523، معدل الترميز 27500، الاستقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ 4/3، التردد الرابع 11747، معامل تصحيح الخطأ 6/5، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، التردد الخامس 12380، الاستقطاب عمودي، معامل تصحيح الخطأ ¾، معدل الترميز 27500.

كيفية ضبط قناة scc السعودية

يجب عليك اتباع الخطوات التالية لكي تتمكن من ضبط قناة scc السعودية وهي كالآتي افتح إعدادات جهاز ،bein sports اختر كلمة “التثبيت والقنوات الأخرى”، دون 0000، ثم اختر كلمة “يدوي”، اضغط على كلمة” القمر الصناعي سير سات”، اختر القنوات المفتوحة الغير مشفرة، اختر المستخدم، حدد كلمة “s2s28ps”، ثم اكتب التردد الجديد، واضغط على الاستقطاب، دون رمز القناة ومعامل تصحيح الخطأ، ثم اضغط على كلمة “بحث”.

البطولات المشهورة التي تعرض على قناة scc السعودية

سوف نوضح لكم كافة البطولات المشهورة وهي كالآتي بطولة كأس آسيا 2023، بطولة كأس السوبر الإسباني والإيطالي، بطولة كأس الملك السعودي، بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بطولة كأس محمد بن سلمان، مباريات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا المقامة في قطر، دوري الدرجة الأولى السعودي، كأس العالم للأندية الإمارات 2021، كأس الدولي البرتغالي والبرازيلي، الدوري للوطني لكرة القدم الأمريكية.

طريقة إضافة قناة scc السعودية

يمكنك إضافة قناة scc السعودية عبر جهاز استقبال HD، اضغط على كلمة “الإعدادات”، اضغط على كلمة “تسجيل دخول إلى المجموعات”، اختر كلمة “إضافة تردد جديد”، حدد القمر الصناعي المناسب لك، قم بإضافة التردد، ثم دون كافة البيانات المطلوبة منك، وبذلك تم إضافة القناة بنجاح.