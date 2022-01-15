“بعد التحديث” استقبل الآن تردد قناة Ten على القمر نايل سات 2022 الجديد

شهد التردد الخاص بقناة ten الفضائية المصرية تحديث خلال الايام الاخيرة عبر القمر الصناعي نايل سات 2022، وذلك بالتزامن مع بداية العام الجديد واتجاه العديد من القنوات إلى تحديث الترددات على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعتبر قناة ten واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوى مميز ومتنوع على القمر الصناعي نايل سات، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور التحديث الجديد لتردي قناة Ten على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة Ten الفضائية الجديد بعد التحديث 2022

تعد قناة تين واحدة من أهم القنوات التي تتبع في ملكيتها لرجل الاعمال المصري نجيب ساويرس، والتي تقوم بتقديم محتوى متنوع عام لجميع المتابعين في جميع انحاء العالم العربي وليس في مصر فقط، حيث تقوم بعرض العديد من البرامج المتنوعة بين البرامج الاخبارية التي تقوم بتقديم اخبار مصر والعالم على مدار اليوم، والبرامج الفنية، بالاضافة الى بعض البرامج الرياضية التي تقوم بتقديم اخبار كرة القدم العالمية على م اليوم بدون انقطاع، كما تقوم بعرض عدد كبير ومتنوع من أفضل الافلام المصرية والعربية والمسلسلات المتنوعة، والتي تقدم البث الفضائي الخاص بها بشكلٍ مجاني على الاقمار الصناعية.

تحديث تردد قناة Ten الجديد على نايل سات

يمكن متابعة اقوى البرنامج عبر شاشة قناة ten من خلال التردد الجديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات بعد التحديث الأخير مع بداية العام الجديد، حيث جاء تردد قناة ten الفضائية على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي.