استقبال الأبطال وأوسمة ملكية .. تفاصيل احتفاء ملك المغرب بمنتخب بلاده

استقبل اليوم العاهل المغربي الملك محمد السادس، منتخب أسود الأطلسي بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، وجاء الاستقبال الملكي لأعضاء المنتخب المغربي تقديراً لما قدموه من أداء رائع وما حققوه من إنجاز غير مسبوق بعد حصولهم على المركز الرابع في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

حفل ملكي وأوسمة رفيعة المستوى

هذا وقد أقام العاهل المغربي حفلاً ملكياً يليق بأبطال المنتخب منح خلاله أفراد المنتخب أوسمه ملكية متنوعة، حيث حصل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، وسام العرش بدرجة قائد.

وحصل لاعبي المنتخب على وسام العرش بدرجة ضابط، تقديراً للروح التي أظهروها خلال البطولة الأهم في كرة القدم العالمية، كما أعطى الملك محمد السادس تعليماته بتسليم أوسمة ملكية لكافة أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، عرفاناً وتقديراً للدور العظيم الذي قاموا به خلال هذه النسخة من كأس العالم.

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صور تذكارية مع الملك بصحبة أمهات اللاعبين

وفي لفتة طيبة من ملك المغرب، قام العاهل المغربي بالتقاط صوراً تذكارية له مع أعضاء المنتخب الوطني من لاعبين وفنيين وإداريين، وصاحبهم في الصور أمهات اللاعبين الذين حضروا حفل التكريم.

هذا وقد استقبل الشعب المغربي منتخب بلاده الذي وصل مطار الرباط- سلا استقبالاً حافلاً، واصطف الآلاف منهم على جانبي طريق المطار لتحية أسود الأطلسي والاحتفاء بهم بشكل يليق بالإنجاز الذي حققوه خلال مونديال قطر 2022.