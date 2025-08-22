استعدا لمواجهة الأهلي لغزل المحلة الشناوي يشارك في التدريبات اليوم

في خضم منافسات الدوري المصري، شارك محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي اليوم في التدريبات الجماعية لفريق الكورة الأول بالنادي الأهلي استعداداً لمواجهة فريق غزل المحلة المقرر إقامتها يوم الإثنين 25/8/2025، وذلك بعد وفاة أباه في حادث سير أليم على طريق الواحات، وقد أستقبل محمد الشناوي العزاء عن والدة بمسقط رأسه في محافظة كفر الشيخز

تفاصيل المشاركة

تحت قيادة المدير الفني للنادي الأهلي خوسية روبيرو قام محمد الشناوي بالمشاركة في التدريبات الجماعية الصباحية، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صورة للاعب الشناوي على صفحته على فيس بوك من المران الصباحي للاعب، وذلك بعد أن تدرب تدريب منفرد أمس على ملعب التتش بعد أن حصل على استثناء يوم الأربع لدفن والده.

وتأتي مباراة النادي الأهلي ضد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري حيث يستضيف نادي غزل المحلة النادي الأهلي على ملعبه، بينما لم يشارك الأهلي في منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري حيث تم تأجيل المباريات.