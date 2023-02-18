استعدادات الاهلي لمواجهة الهلال السوداني اليوم بعد تصحيح أخطاء كاس العالم للأندية وقناة مفتوحة تنقل اللقاء

حرص مارسيل كولر على عقد جلسات مع لاعبي الأهلي بهدف تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوا النادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية وخاصة فى مباراتي ريال مدريد الأسباني وفلامنجو البرازيلي والتي بسببهما حصل الأهلي على المركز الرابع فى البطولة، وذلك قبل موجهة الأهلي ضد الهلال السوداني فى دوري أبطال إفريقيا، حيث أنه من المقرر أن يلتقى النادي الأهلي المصري مع الهلال السوداني اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً على ملعب الجوهرة الزرقاء في مدينة الخرطوم عاصمة السودان، فى الجولة الثانية لدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

مارسيل كولر يحذر اللاعبين من تكرار الأخطاء التى وقعوا فيها ببطولة كأس العالم للأندية:-

حدد كولر الأخطاء التي وقع فيها لاعبو النادي الأهلي فى مباراتي ريال مدريد وفلامنجو في بطولة كأس العالم للأندية، وحذر اللاعبين من عدم تكرارها وهذه الأخطاء هي:-

عدم التركيز في الدقائق الأخيرة من المباراة.

عدم استغلال الفرص المتاحة لإحراز الأهداف، مما يؤدي إلى فقدان الأهلي المزيد من النقاط، حيث لم يسجل بعض اللاعبين الفرص المؤكدة التي أتيحت لهم للتسجيل، بالإضافة إلى استقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويتواجد النادي الأهلي فى المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم ماميلودى صن دونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع:

حارس المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ مروان عطية

خط الهجوم: احمد عبد القادر ـ محمد شريف ـ حسين الشحات.

تشكيل نادي الهلال السوداني المتوقع:

حارس المرمى : على أبو عشرين.

خط الدفاع: عثماني ديوف ـ إبراهيم ايمورو ـ محمد أحمد أيرنق ـ موفق صديق.

خط الوسط: ديفيد أباجنا ـ أبو عاقله عبدالله ـ والى الدين بوغبا.

خط الهجوم:محمد عبد الرحمن ـ مكابي ليليبو ـ لامين جارجو.

القنوات الناقلة للمباراة:-

تقوم قنوات بين سبورت الناقل الحصري للمباراة بإذاعة المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقوم قناة بين سبورت 4 بإذاعة المباراة والتي يمكن استقبالها عبر التردد الآتي:-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11054 أفقي 27500 3/2

كما ستقوم قناة الملاعب الرياضية السودانية المفتوحة بنقل المباراة ويمكن استقبالها عبر التردد الآتي:-