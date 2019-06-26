استبعاد عمرو وردة رسميًا من منتخب مصر

اعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اتخاذ قرار باستبعاد اللاعب عمرو وردة، نجم الفراعنة نهائيًا من منتخب مصر، واشارت مصادر الي أن قرار الاستبعاد جاء لأسباب انضباطية داخل معسكر المنتخب الوطني، وكان مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني، قد كشف أنه كانت هناك مفاضلة بين قرارين بخصوص اللاعب عمرو وردة، من المدرب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الأول هو استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والثاني هو اتخاذ قرار باستبعاده بشكل نهائي من منتخب الفراعنة بعد انتهاء البطولة.

وبخوض المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، مواجهته الثانية امام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في ثاني مبارياته بكأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، وذلك على استاد القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تحتل مصر فيها المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما يتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا.

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