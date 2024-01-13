استاد لوسيل يسجل رقما قياسيا جديدا في أمم آسيا 2023.. شاهد فيديو

سجل استاد لوسيل المونديالي في قطر رقما قياسيا جديدا كأعلى حضور جماهيري في مباراة افتتاحية في تاريخ بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وقد كان مشهد الجماهير مهيبا ووصف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الافتتاح بالمذهل_ المصدر: إكس

وانطلقت أمس الجمعة، المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، على أرضية ملعب استاد لوسيل بين منتخبي قطر ولبنان.

وافتتحت قطر مشوارها للحفاظ على اللقب أمس بالتزامن مع افتتاحها للبطولة بالفوز على منتخب لبنان 3-0، حيث سجل أكرم عفيف هدفين، بينما سجل الهدف الثالث النجم القطري المعز علي.

وافتتح أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الجمعة، كأس الأمم الآسيوية 2023، والمباراة الافتتاحية التي سجلت رقما قياسيا جديدا لاستاد لوسيل، حيث بلغ عدد المشجعين 82.490 مشجعا، وبذلك فقد تم تحطيم الرقم السابق لاستضافة المشجعين عام 2018 على ملعب العمال في بكين الذي شهد تعادل الصين والبحرين 2-2، والذي شهد حضور 40 ألف مشجع.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 تاريخي .. افتتاح كأس أمم آسيا 2023 في استاد لوسيل يسجل رقمًا قياسيًا كأعلى حضور جماهيري في مباراة افتتاحية بتاريخ البطولة 🔝🇶🇦@MnbrIl pic.twitter.com/CPdPeIbLSH — حسام 📊 . (@_hussam_10) January 13, 2024

كما شهد استاد لوسيل أيضا تطبيق نظام تقني جديد، وهي التسلل الشبه آلي (Saot) ليسجل ظهوره أول مرة في إحدى منافسات الاتحاد الآسيوي، وبذلك أحرز ملعب لوسيل رقما نادرا جديدا في ظهور تلك التقنية كأول مرة في آسيا، وأصبح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هو أول اتحاد قاري يطبق النظام على مستوى المنتخبات القارية للرجال.

جدير بالذكر أن نظام (Saot) هو نظام مكمل لنظام حكم الفيديو المساعد (var)، والذي كان أول ظهور له في دولة الإمارات العربية المتحدة في الدور الربع نهائي لبطولة 2019.