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استاد لوسيل يسجل رقما قياسيا جديدا في أمم آسيا 2023.. شاهد فيديو

أحمد مراد

سجل استاد لوسيل المونديالي في قطر رقما قياسيا جديدا كأعلى حضور جماهيري في مباراة افتتاحية في تاريخ بطولة كأس أمم آسيا 2023.

استاد لوسيل يستقبل رقما قياسيا جديدا في المباراة الافتتاحية لآسيا 2023

وقد كان مشهد الجماهير مهيبا ووصف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الافتتاح بالمذهل_ المصدر: إكس

وانطلقت أمس الجمعة، المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، على أرضية ملعب استاد لوسيل بين منتخبي قطر ولبنان.

وافتتحت قطر مشوارها للحفاظ على اللقب أمس بالتزامن مع افتتاحها للبطولة بالفوز على منتخب لبنان 3-0، حيث سجل أكرم عفيف هدفين، بينما سجل الهدف الثالث النجم القطري المعز علي.

وافتتح أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الجمعة، كأس الأمم الآسيوية 2023، والمباراة الافتتاحية التي سجلت رقما قياسيا جديدا لاستاد لوسيل، حيث بلغ عدد المشجعين 82.490 مشجعا، وبذلك فقد تم تحطيم الرقم السابق لاستضافة المشجعين عام 2018 على ملعب العمال في بكين الذي شهد تعادل الصين والبحرين 2-2، والذي شهد حضور 40 ألف مشجع.

كما شهد استاد لوسيل أيضا تطبيق نظام تقني جديد، وهي التسلل الشبه آلي (Saot) ليسجل ظهوره أول مرة في إحدى منافسات الاتحاد الآسيوي، وبذلك أحرز ملعب لوسيل رقما نادرا جديدا في ظهور تلك التقنية كأول مرة في آسيا، وأصبح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هو أول اتحاد قاري يطبق النظام على مستوى المنتخبات القارية للرجال.

جدير بالذكر أن نظام (Saot) هو نظام مكمل لنظام حكم الفيديو المساعد (var)، والذي كان أول ظهور له في دولة الإمارات العربية المتحدة في الدور الربع نهائي لبطولة 2019.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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