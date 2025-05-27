بينهم ملعب عربي.. أكثر ملاعب كرة القدم رعبًا حول العالم

جاء ملعب “استاد القاهرة” داخل قائمة الملاعب الأكثر رعبًا في تاريخ كرة القدم، بحسب التقرير الصادر عن موقع “givemesport” البريطاني، بينما جاء على صدارة القائمة ملعب “لا بومبونيرا” معقل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

إستاد القاهرة

حيث علق الموقع البريطاني متحدثًا عن “استاد القاهرة”، الذي حل في المرتبة الـ 13 بالقائمة، “بسعة 75,000 متفرج، قائلًا يُقدّم استاد القاهرة الدولي أجواءً من أروع ما يكون في العالم، يتشارك الناديان الأهلي والزمالك هذا الملعب في المباريات الكبرى، وعند لقاء الفريقين يُستعان بحكام أجانب لإدارة المباراة، الضوضاء الصادرة من داخل الملعب لا تصدق، ما جعله أحد أكثر الملاعب رعبًا في التاريخ”.

وتابع تقرير الموقع، “في عام 2006، استضافت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية على الرغم من تقليص سعة الملعب إلى 75 ألفاً، على الرغم من ذلك، لم يؤثر على الحماس الملتهب من المدرجات، وحصدت مصر اللقب القاري، بعدما نغلبت على كوت ديفوار بركلات الترجيح مع تأثر لاعبي الفريق المنافس بشكل واضح بالمؤازرة الجماهيرية الضخمة أثناء ركلات الترجيح”.

ويمكن القول أن “ستاد القاهرة” الملعب العربي والإفريقي الوحيد الذي تواجد في قائمة أكثر الملاعب رعبًا في تاريخ كرة القدم، متفوقًا على ملعب “كارايسكاكيس” معقل نادي أولمبياكوس اليوناني، وملعب “دي كويب” معقل نادي فينورد الهولندي.

ملعب سيلتك

وتواجد ملعب “سيلتك بارك” في اسكتلندا بالمرتبة الثانية في قائمة أكثر الملاعب رعبًا في العالم خلف ملعب “لا بومبونيرا” معقل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، بينما جاء ملعب “سيجنال إيدونا بارك” معقل بوروسيا دورتموند الألماني في المرتبة الثالثة.

بينما جاء ملعب “سان سيرو” معقل ناديا ميلان والإنتر في إيطاليا بالمرتبة الرابعة، ثم جاء بعد ذلك ملعب “أنفيلد” معقل نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح في المرتبة الخامسة.

واحتل ملعب “المونيمنتال” معقل نادي ريفربليت الأرجنتيني المرتبة السادسة، بينما خلت القائمة من ملعبا “سانتياجو برنابيو” معقل ريال مدريد الإسباني، و”كامب نو” معقل برشلونة الإسباني في مفاجأة من العيار الثقيل.