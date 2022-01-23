استئناف مباريات الأميرة الأفريقية وقمة ايطالية في يوم كروي (نتعرف على اهم مباريات اليوم 23/1/2022 والقنوات الناقلة)

تعود استئناف مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في أولى مباريات دور 16 مباراتين مساءا اليوم 23/1/2022 وذلك يلاقي المنتخب البوركيني نظيرة منتخب الجابون في أولي المباريات في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السُّعُودية وتذاع المقابلة على قنوات بين سبورت التي خصصت للبطولة الأفريقية قنوات Bein Sport Max 1،2.

كما تلتقى أيضا في نفس البطولة منتخب النسور الخضراء (نيجيريا) والمنتخب التونسي في قمة هذا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السُّعُودية في أطار دور 16 للبطولة الأفريقية.

أما عن الدوري الإنجليزي:-

فتقام اربع مباريات غاية في المتعة الأثارة حين يلاقي فريق الأرسنال فريق بيرنلي في تمام الساعة 4 عصراً بتوقيت مصر، 5 بتوقيت السُّعُودية، والمباراة مذاعة على قناة بين سبورت بريميوم 3 (الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط).

كما يلتقي أيضا فريق ليستر سيتي الإنجليزي فريق برايتون على ملعب ليستر أيضا في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السُّعُودية وتذاع علي بين سبورت بريميوم 2.

ويلتقي في نفس الوقت أيضا فريق ليفربول وفريق كريستال بالآس وتُذاع عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 1.

وفي ختام اليوم بخصوص الدوري الإنجليزي يلاقى توتنهام فريق تشيلسي في قمة اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية، وتُذاع عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 1.

الدوري الأسباني:-

أما عن المباريات الهامة في الدوري الأسباني (لاليجا)، يلاقي ريال مدريد نظيره إليتشي، في تمام الساعة آل 5:15 بتوقيت القاهرة و6:15 بتوقيت السُّعُودية، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويلاقي الغريم التقليدي فريق برشلونة فريق ديبورتيفو ألافيس، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و11 مساءاً بتوقيت السُّعُودية، وتذاع على قناة بي إن سبورت 1.

قمة الدوري الإيطالي:-

وفي ختام ذلك اليوم الكروي بامتياز قمة كُرَوِيّة إيطالية حيث يستضيف فريق ميلان على أرضة فريق يوفينتوس في تمام الساعة آل 10 إلا ربع بتوقيت القاهرة و11 إلا ربع بتوقيت السُّعُودية، في مباراة قمة ينتظرها عشاق الكرة حول العالم.