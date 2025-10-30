أخبار الرياضة

ارسنال يمنح هذا اللاعب الراتب الأعلي في تاريخ الفريق

آياتي خيري

يهدف نادي ارسنال الإنجليزي للحفاظ علي نجمه بوكايو ساكا لاطول فترة ممكنة في ظل الاغراءات التي يتعرض لها اللاعب للانتقال إلى أندية أخرى.

مكافأة تاريخية للاعب الجناح

وفي هذا السياق، قال تقرير لموقع فوتبول إنسايدر الإنجليزي، إن نادي آرسنال يستعد لتقديم مكافأة تاريخية للاعب الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، من خلال تمديد عقده ليحصل على أعلى راتب في تاريخ النادي.

وتابع الموقع، أن آرسنال على وشك توقيع عقد قياسي جديد مع الجناح بوكايو ساكا، حيث من المتوقع أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي براتب أسبوعي يتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني في إطار تمديد عقده.

وشارك بوكايو ساكا منذ تصعيده للفريق الأول لأرسنال في 273 مباراة، سجل خلالها 73 هدفًا وصنع 71 تمريرة حاسمة في جميع البطولات، وحقق مع آرسنال ثلاثة ألقاب محلية، منها الفوز بلقب كأس الرابطة مرة واحدة، ولقب الدرع الخيرية مرتين.

تجدر الإشارة إلى أن بوكايو ساكا شارك في 10 مباريات مع أرسنال بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري، وأحرز 3 أهداف.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


