اختيارات ليفاندوفسكي لجائزة أفضل لاعب في العالم 2021

أحمد الفاضل

أثارت اختيارات اللاعبين والمدربين لقوائم اللاعبين الأفضل في العالم اهتمام الجمهور عقب الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى مساء أمس، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن اختيارات بعض اللاعبين والمدربين وكبار الشخصيات الكروية لأفضل اللاعبين في العالم لعام 2021، نكشف لكم هنا اختيارات روبرت ليفاندوفسكي لجائزة اللاعب الأفضل في العالم. 

اختيارات ليفاندوفسكي لجائزة أفضل لاعب في العالم 2021 2 18/1/2022 - 1:39 ص

اختار لاعب بايرن ميونخ الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم كل من ميسي ورونالدو وجورجينيو ليكونوا في قائمته الثلاثية، يذكر أن ليفاندوفسكي كان قد فاز بالجائزة اليوم على حساب كل من محمد صلاح وميسي. 

واختار ليفاندوفسكي في المركز الأول جورجينيو لاعب تشيلسي ومنتخب إيطاليا، أما المركز الثاني فقد كان من نصيب ميسي وفي المركز الثالث جاء الاختيار على كريستيانو رونالدو، لم يختر ليفاندوفسكي محمد صلاح في قائمته. اختيارات ليفاندوفسكي لجائزة أفضل لاعب في العالم 2021 1 18/1/2022 - 1:39 ص

وكان ليفاندوفسكي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم مساء أمس الاثنين متفوقاً على كل من ميسي صلاح، وحل الثنائي ميسي وصلاح في المركزين الثاني والثالث على التوالي فيما اختير البولندي لاعب بايرن ميونخ ليفوز بالجائزة للمرة الثانية توالياً على الرغم من فشله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية. 

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يذكر أن جوائز فيفا كانت قد أسفرت عن فوز السنغالي ميندي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم وفوز الأرجنتيني إيريك لاميلا بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2021 وفوز المدرب الألماني توماس توخيل بجائزة أفضل مدرب في العالم. 

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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