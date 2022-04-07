اخبار قضيه كهربا لاعب النادى الأهلى المعار

خلافات تدور فى النادى الاهلى حول اللاعب محمود كهربا على رجوعه هذا العام الجاري ولكن لم يرغب المدير الفنى مسمانى فى رجوعه مرة أخرى وعدم اقتناعه بهذا اللاعب المعار لهاتاى سبور التركي وقضايا التى تم الشكوى للفيفا من قبل لنادى الزمالك على اللاعب محمود كهربا لاعب نادى الزمالك السابق ولاعب الاهلى الحالى نكتب لكم اهم الاخبار حول تجديده و ابقى فى النادى الاهلى ام لا وأخبار القضية التى تم الإعلان عنها منذ لحظات .

موقف كهربا من اللعب للاهلى وقرار موسيمانى

محمود كهربا لاعب النادى الأهلى المعار حاليا وسيكون آخر إعارته بداية من السنة القادمة وانقسام يحصل فى النادى الاهلى ما بين إدارة التخطيط فى النادى حول عودته و موسيمانى الذى يعاند حتى الآن بعدم اقناعه باللعب محمود كهربا وقال ليس له اهميه مع الفريق فى الفترة القادمة وأكدت مصادر مقربة من إدارة التخطيط فى النادى الاهلى فى مناقشات متبادلة حول اللاعب وقالت الادارة لازم ياخد فرصه زى باقى لاعبى التي ليس لها فائدة فى النادى وفى خلال مشاركتهم لم يؤدى مع الفريق وأكدت إدارة التخطيط أن محمود كهربا يؤدى نادى هاتاي التركي ويلعب بشكل كويس ويستحق الفرصه مثل الكثير من لاعبيه التى لا تمثل أهمية فى النادى مثل حسين الشحات

اخبار القضايا التى تم رفعها نادى الزمالك على لاعب كهربا

واكدت المحكمه الرياضيه منذ لحظات على أحقية كسب القضايا لنادى الزمالك وحصوله على مبلغ 2 مليون دولار على اللاعب وجزء على نادى الفيس البرتغالى بتغريمه أيضا جزء من المال لأنه كان عقد اللاعب مع الزمالك لم ينتهي ولا يجوز التعاقد مع اى لاعب دون انتهاء عقده أو إعارته ” وحكمت المحكمه الرياضيه بفائدة 5% على اكتمال سداد المبلغ من 2019 وحتى اكتمال وسداد المبلغ من طرف ناىد الفيس البرتغالى والعب محمود كهربا ” حيث اصدرت المحكمه الرياضيه بصالح القضية لنادى الزمالك التى تمت فى أواخر سنة 2020 وتم الإعلان منذ لحظات واكد فى تصريح أحمد مرتضى منصور بتم الاعلان حقيقي ومؤكد لصالح النادى .