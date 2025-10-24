اخبار سارة لريال مدريد قبل الكلاسيكو

ريال مدريد يستعيد بعض عناصره قبل الكلاسيكو ويؤكد غياب روديغير وألابا

كشف الصحفي سيرخيو كيرانتي أن مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو سيستعيد بعض اللاعبين الذين غابوا مؤخرًا بسبب الإصابات قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأشار المصدر إلى أن الأجواء داخل النادي إيجابية، وأن مشاركة اللاعبين العائدين ستُحسم بقرار من الجهاز الفني بقيادة ألونسو بعد تقييم حالتهم في التدريبات الأخيرة.

وفي المقابل، تأكد غياب الثنائي أنطونيو روديغير ودافيد ألابا عن المباراة بسبب الإصابة، مما يمثل نقصًا دفاعيًا للفريق الملكي قبل اللقاء المرتقب على ملعب سانتياغو برنابيو.