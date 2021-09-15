احمد عبد القادر يضيع على الأهلي فرصة الفوز في ودية بتروجيت اليوم

اليوم أقيمت مباراة ودية بين النادي الأهلي ونادي بتروجيت وانتهت بالتعادل السلبي لكلا الفريقين علي ملعب التتش وكانت المباراة في المجمل لا تحمل طابع الخطورة وإنما اشبه بالتمرين للفريقين لم يشارك من الأهلي سوي بضعة من الاعبين الاساسين اما باقي الفريق حصل علي الراحة ولم يلعب المباراة.

بدأ النادي الأهلي بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمي:علي لطفي

خط الدفاع:ربيعة/ياسر إبراهيم/ومحمد هاني /محمود وحيد

خط الوسط:العربي بدر وعمار حمدي

خط الهجوم:كهربا/وليد سليمان/طاهر محمد طاهر/حسام حسن

موسيماني بدأ التشكيل بمحمود متولي ولكن قبل دقائق قليلة من مباراة تم إشراك العربي بدر بدلا منه وذلك للإصابة.

لعب نادي بتروجيت بدون خوف وعدم التحفظ الشديد لكونه يلعب ضد النادي الأهلي وهاجم بشراسة علي مرمي الأهلي ولكن لم يكن يصل لخط المرمى وإنما كان مزعج للفريق الاحمر وابرز الاعبين لنادي بتروجيت وظهروا بشكل ملفت اليوم لما لديه من مهارات هو الاعب محمود السكران وكثير من لاعبي بتروجيت ظهروا بشكل جيد وذلك لأن المدرب عمر ياسين يلعب المباراة وكأنها مباراة رسمية لاستعداده لخوض مباريات كأس مصر امام الكبار.

الأهلي لم يظهر بشكل جيد في الشوط الاول،خطوط الملعب لم تكن مترابطة والحالة البدنية للاعبين اليوم لم يكونوا في اتم إستعداد ولكن لاعبي النادي الأهلي لم يأخذوا المباراة علي محمل الجد فكانت اشبه بالتمرين وهذا ما يريده موسيماني فهذه تجربة تعد اكتشاف لبعض الاعبين الجدد مثل المهاجم الجديد حسام حسن القادم من نادي سموحة وظهر بشكل جيد ولكن نجم الشوط الاول بالنسبة للنادي الاهلي هو الاعب عمار حمدي القادم من الإتحاد السكندري.

اما الشوط التاني فتشكيلة المباراة اختلفت تماما ولم يبق منها سوى العربي بدر علي مستوى جميع مراكز الملعب وابرز اللاعبين هم محمد محمود بعد غياب دام لمدة لا تقل عن سنتين وظهر ايضا الاعب الجديد كريم فؤاد القادم من نادي انبي والاعب احمد عبد القادر وشارك ايضا حارس المرمي مصطفي شوبير

لقطات حصرية لموقع نجوم مصرية ولم يشارك اليوم صفقات مثل لويس ميكيسوني ولا نعلم السبب اما بيرسي تاو فسبب عدم المشاركة هو الإصابة في عضلة الضامة.

حصل النادي الاهلي علي ركلة جزاء عن طريق الاعب محمد محمود المتألق بشكل ملفت اليوم ونال الأنظار في المباراة من جميع الحضور والجماهير التي تتابع عبر الشاشات.

ولكن ضيعها الاعب احمد عبد القادر برعونة شديدة ويحتاج الاعب إلى ان يستعيد فورمة المباريات حتى يظهر بشكل جيد كما ظهر في نادي سموحة هو يمتلك من المهارات والقدرات التي تؤهله لفعل الكثير لدي ناديه الجديد النادي الأهلي.

سيلعب الاهلي يوم الخميس المقبل مباراته الودية الثانية امام المقاولون العرب وذلك ايضا ضمن تجهيزات الموسم الجديد.