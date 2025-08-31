أخبار الرياضة

اجتماع عاجل في الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد خسارة بيراميدز

معتز خليل

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا طارئًا اليوم داخل القلعة الحمراء، وذلك لمناقشة مستقبل الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل.

قرارات منتظرة من مجلس الأهلي

وبحسب مصادر من داخل النادي، فإن الاجتماع قد أسفر عن 3 قرارات حاسمة:
1️⃣ توقيع عقوبات مالية مغلظة على لاعبي الفريق، بسبب الأداء الباهت وتراجع الروح القتالية داخل الملعب.
2️⃣ إقالة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بعد فشله في تثبيت التشكيل وعدم ترك بصمة فنية واضحة.
3️⃣ التحرك لتعيين مدرب جديد، حيث تتم دراسة عدة سير ذاتية لمدربين مرشحين لقيادة الفريق محليًا وقاريًا.

غضب جماهيري

جماهير الأهلي أبدت استياءها الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبةً إدارة النادي بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ الموسم مبكرًا، في ظل تراجع النتائج وغياب الهوية الفنية للفريق.

عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.


