اجتماع عاجل في الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد خسارة بيراميدز

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا طارئًا اليوم داخل القلعة الحمراء، وذلك لمناقشة مستقبل الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من بطولة دوري نايل.

قرارات منتظرة من مجلس الأهلي

وبحسب مصادر من داخل النادي، فإن الاجتماع قد أسفر عن 3 قرارات حاسمة:

1️⃣ توقيع عقوبات مالية مغلظة على لاعبي الفريق، بسبب الأداء الباهت وتراجع الروح القتالية داخل الملعب.

2️⃣ إقالة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بعد فشله في تثبيت التشكيل وعدم ترك بصمة فنية واضحة.

3️⃣ التحرك لتعيين مدرب جديد، حيث تتم دراسة عدة سير ذاتية لمدربين مرشحين لقيادة الفريق محليًا وقاريًا.

🟨عــــاجــــل

مصدر.. الخطيب اجتمع مع علي ماهر بوجود لجنة التخطيط ، واستمر الاجتماع لمدة 30 دقيقة، ولكن لم يحصل أي اتفاق لتوليه الإدارة الفنية، وكل ما تردد عن تواجد علي ماهر لإنهاء إجراءات في الشهر العقاري غير صحيح. pic.twitter.com/VD3a1dJyvS — B Sports – الرياضي (@BSportsX) August 31, 2025

غضب جماهيري

جماهير الأهلي أبدت استياءها الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبةً إدارة النادي بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ الموسم مبكرًا، في ظل تراجع النتائج وغياب الهوية الفنية للفريق.