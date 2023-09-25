اتحاد جدة يزف نبأ سيئا حول بنزيما

زف نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الإثنين، نبأ سيئا حول لاعبه الفرنسي كريم بنزيما، قبل لقاء الخلود غدا الثلاثاء في دور الـ 32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بنزيما - مصدر الصورة: حساب اتحاد جدة على تويتر

وذكر اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تعرض اللاعب الفرنسي كريم بنزيما للإصابة في عضلة الفخذ اليمنى، وسيحتاج على إثرها لبرنامج علاجي لمدة 7 أيام”.

وتابع بيان العميد “أجرى لاعبو اتحاد جدة، تحضيراتهم استعدادا لمواجهة الخلود في كأس خادم الحرمين، وغادر اللاعبون بعد نهاية الحصة التدريبية إلى القصيم”.

وأثناء مران اتحاد جدة، خصص المدرب البرتغالي نونو سانتو، بعض التدريبات للتركيز على الجوانب الفنية والمهارية قبل لقاء الخلود.

يذكر أن اتحاد جدة يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن الهلال أقرب ملاحقيه وصاحب الوصافة.

يذكر أن اتحاد جدة عزز صفوفه في الميركاتو الصيفي المنصرم بصفقات مميزة مثل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قادما من ريال مدريد، ومواطنه نجولو كانتي قادما من تشيلسي، والبرازيلي فابينيو قادما من صفوف ليفربول.

ويتطلع نادي اتحاد جدة للمنافسة بقوة في منافسات دوري أبطال آسيا، كما يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 2023.

يذكر أن اتحاد جدة حصد لقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الماضي بعد صراع قوي مع النصر.