“اتحاد جدة يدخل حربًا نفسية مع الأهلي”.. مكافآت مغرية للاعبين لتجاوز عقبة المارد الأحمر

جهز نادي اتحاد جدة السعودي فريق كرة القدم بشكل مكثف لمواجهة الفريق المهمة ضد نادي الأهلي، والتي ستُقام اليوم الجمعة في الثامنة مساءً على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله بالمملكة العربية السعودية، ضمن دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

بيرسي تاو نجم الأهلي وكريم بنزيما نجم اتحاد جدة - مصدر الصورة: وكالات

الهدف من التحضيرات هو الفوز وإخراج المنافس من البطولة، مع إعلان إدارة النادي عن تقديم مكافآت مالية خاصة في حالة تحقيق النجاح، لغرض تحفيز اللاعبين والجهاز الفني.

ويبذل الفريق السعودي جهودًا كبيرة لتحقيق الفوز على نادي الأهلي وإخراجه من البطولة بهدف التقدم نحو المباراة النهائية، حيث يعد لقاء الأهلي خطوة حاسمة في مسار الفريق نحو تحقيق الهدف المنشود.

ووفقًا للمصادر السعودية، قررت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي تخصيص مكافآت مالية خاصة للاعبين والجهاز الفني في حال تجاوزهم عقبة نادي القرن الأفريقي.

ويُعتبر فوز الفريق في المباراة المقبلة خطوة مهمة نحو الحصول على ميدالية في البطولة العالمية، إذ سيتأهل لمنافسة على الميدالية الذهبية بعد فوزه على فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي، وستظل فرصته مفتوحة للفوز بالميدالية البرونزية في حال الخسارة.

لذا، يعتبر لقاء الأهلي حاسمًا بالنسبة للفريق المحلي الذي يسعى إلى استغلال دعم الجماهير وعامل الأرض لتحقيق أقصى استفادة من مشاركته في البطولة.