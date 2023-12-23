اتحاد جدة يتعرض لخسارة قاسية أمام الرائد

تعرض نادي اتحاد جدة بقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لخسارة قاسية بنتيجة 1-3 مساء اليوم السبت، أمام الرائد، في إطار الجولة 18 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين.

من لقاء اتحاد جدة والرائد - مصدر الصورة: حساب الدوري السعودي على تويتر

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، لكن الرائد نشط هجوميا في الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدفين ليحصد 3 نقاط ثمينة من اتحاد جدة.

اللاعب المغربي كريم البركاوي نجح في تسجيل الهدف الأول للرائد في الدقيقة 22.

وبعد 3 دقائق وتحديدا في الدقيقة 25، تمكن اللاعب البرازيلي رومارينيو في تسجيل هدف التعادل لاتحاد جدة.

وكان حكم اللقاء قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب اتحاد جدة، مد الله العليان في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، وخلال الدقيقة 72، عاد كريم البركاوي لتسجيل الهدف الثاني للرائد.

وفي الدقيقة 90، نجح اللاعب محمد سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثالث للرائد، لتنتهي المباراة بفوز الرائد على العميد.

وارتفع رصيد الرائد

فيما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المركز السادس.

ويعيش اتحاد جدة، فترة سيئة على مستوى النتائج، وودع مؤخرا منافسات كأس العالم للأندية بعد الخسارة القاسية أمام الأهلي المصري بنتيجة 1-3 على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في ربع النهائي.