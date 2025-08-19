اتحاد جدة يترقب رد الهلال على عرض استعارة نجمه

دخل نادي اتحاد جدة في مفاوضات جادة مع نظيره الهلال السعودي من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي علي البليهي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تفاصيل العرض المقدم للهلال

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، فإن العرض المقدم يتضمن انتقال البليهي إلى “العميد” لمدة موسم واحد مع التزام الاتحاد بتحمل قيمة راتبه بالكامل، الأمر الذي قد يخفف من الأعباء المالية على الهلال حال الموافقة على الصفقة.

وأكدت المصادر أن رغبة المدرب الفرنسي لوران بلان لعبت دورًا كبيرًا في تحرك الاتحاد نحو البليهي، حيث يرى في اللاعب العناصر الدفاعية المطلوبة لقيادة الخط الخلفي، خاصة وأن البليهي لا يمانع خوض تحدٍ جديد بقميص “النمور”.

وكانت إدارة الاتحاد قد وضعت اللاعب على رأس أولوياتها بعد التراجع عن ضم عبد الإله العمري مدافع النصر، بسبب ارتفاع المطالب المالية، لتتحول الأنظار نحو نجم الهلال المخضرم.

وخلال مسيرته التي امتدت لثمانية مواسم مع الهلال، شارك البليهي في 256 مباراة، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين، كما توج مع الفريق بعدد كبير من البطولات أبرزها:

5 ألقاب للدوري السعودي

3 كؤوس للملك

3 بطولات للسوبر السعودي

لقبان لدوري أبطال آسيا

وبينما يترقب الاتحاد رد إدارة الهلال، يبقى مستقبل علي البليهي مفتوحًا على كافة الاحتمالات، في صفقة قد تكون الأبرز في ميركاتو الأندية السعودية هذا الصيف.