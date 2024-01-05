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اتحاد جدة والنصر يتنافسان على ضم فاران في يناير.. مانشستر يونايتد يحدد سعر الصفقة

عمر عبد العزيز أحمد
النصر والاتحاد يتنافسان على فاران

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن ناديي النصر والاتحاد السعودي، قد بدأول في مفاوضاتهم المكثفة، للتعاقد مع المدافع الفرنسي المخضرم، رافائيل فاران، من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الموسم الشتوي الحالي.

النصر والاتحاد يتنافسان على فاران

ووفقا لما ذكرته صحيفة “milliyet” التركية الشهيرة، فإن فاران أصبح تفكيره إيجابيًا بشأن العرض المقدم من الدوري السعودي للمحترفين، علاوة على أن مسؤولي مانشستر يونايتد سيقبلون عرضًا بقيمة 30 مليون يورو للموافقة على رحيل فاران.

ونوه التقرير التركي على أن رافائيل فاران يقترب بالفعل من مغادرة الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد اهتمام من أندية الدوري السعودي بضم اللاعب الفرنسي المخضرم.

ومن المقرر أن ينتهى عقد فاران البالغ من العمر 30 عامًا، مع مانشستر يونايتد في 2025، الذي انضم إليه في 2021، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 25 مليون يورو.


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عن الكاتب:
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عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

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