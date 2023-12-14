اتحاد جدة والأهلي.. من يفوز بالموقعة المرتقبة في كأس العالم للأندية 2023

يبدو أن جماهير الكرة العربية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل، والتي تجمع اتحاد جدة السعودي بنظيره الأهلي المصري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة اتحاد جدة والأهلي في الثامنة من مساء الغد الجنعة، في المباراة التي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

جماهير الاتحاد والأهلي

ترغب جماهير اتحاد جدة في تحقيق الفوز، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها العميد أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بعدما سيطر على المباراة خلال شوطيها الأول والثاني.

في المقابل، يأمل عشاق الأهلي في أن يقوم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بإعادة تصحيح الأخطاء التي وقع فيها خلال المباريات الماضية، وأن يكون مستوي المارد الأحمر أمام اتحاد جدة مختلف ويحقق الفوز كما حدث مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلال المونديال قبل الماضي.

اتحاد جدة وأوكلاند.. قلق جماهير العميد من الفوز

الجميع تابع مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، والتي نجح خلال المدرب الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة في أن يُظهر العميد بشكل مختلف، حيث كانت هناك كثافة هجومية غير طبيعية، بالإضافة إلى الارتداد الدفاع السريع من خلال عودة خط الوسط والظهيرين الأيمن والأيسر.

وأصبحت عودة الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، قوة دفاعية كبيرة للنمور قبل موقعة الأهلي.

ويرغب جاياردو في أن يقدم لاعبيه نفس المستوي الذي قدموه أمام الأهلي، حيث يبحث عن الصعود لنصف نهائي المونديال.

بينما تسود حالة من القلق لدي جماهير الاتحاد من أن يكون مستوي العميد أمام أوكلاند مُخادع، حيث خسر الفريق من نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مما جعل هناك حالة من الغضب الجماهيري، والتي دفعت الجهاز الفني واللاعبين لتقديم مستوي مختلف في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية.

كيف تسير مباراة اتحاد جدة والأهلي

يتوقع عدد كبير من المحللين أن تبدأ مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي بضغط سعودي كبير من أجل تسجيل الهدف الأول، يقابله تراجع مصري والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ومن المتوقع أن يُعاني الأهلي أمام الاتحاد بسبب أزمة الثقة التي يشهدها عدد من اللاعبين وعلى رأسهم ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وآخرون، وذلك بسبب ضياع الفرص الكثيرة خلال المباريات الماضية.

بينما الاتحاد سيكون قوته مُضاعفة بسبب التواجد الجماهيري، والذي سيُمثل عامل ضغط على الأهلي ولاعبيه.

من يفوز بين اتحاد جدة والأهلي؟

على الرغم من امتلاك اتحاد جدة كتيبة مُدججة باللاعبين العالميين، لكن جماهير الأهلي لديها حالة من التفاؤل من أن يصنع المارد الأحمر ملحمة أمام العميد كما حدث أمام الهلال وحقق الفوز برباعية نظيفة.

بينما يعمل جاياردو على استغلال التواجد الجماهيري خلال مواجهة الأهلي ومن ثم تحقيق الفوز والصعود لنصف نهائي البطولة.

فيما سيكون الفائز بين اتحاد جدة والأهلي هو الفريق الذي يستغل الفرص التي تأتي له أمام المرمى مع التأمين الدفاعي القوي، وهو ما يحاول العمل عليه المدرب السويسري مارسيل كولر ودراسة نقاط الضعف لدي العميد.