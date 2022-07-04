قام نادي اتحاد جدة السعودي بالإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، خلفا للمدرب الروماني كوزمين كونترا، وهو المدرب البرتغالي نونو سانتو، واتحاد جده هو الفريق الذي يلعب الدولي المصري أحمد حجازي بصفوفه.

اتحاد جدة السعودي يعلن عن المدير الفني الجديد “نونو سانتو” رسمياً ويشكر السابق

وكان قبل الإعلان لحظة لشكر المدير الفني الروماني السابق كوزمين كونترا، ليتولى نونو سانتو صاحب الجنسية البرتغالية مديراً فنياً جديداً لفريق اتحاد جدة السعودي رسمياً، ويشارك مع الفريق بداية من الموسم المقبل للدوري السعودي للمحترفين.

وكان المدير الفني الروماني كوزمين كونترا، هو المدرب السابق الذي خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الأخيرة لمصلحة نادي الهلال السعودي.

الأيام المقبلة يأتي سانتو إلى جدة

وخلال الأيام القليلة المقبلة سيأتي البرتغالي نونو سانتو إلى جدة، لتولي منصبه الجديد وإمضاء العقود مع الفريق لبدء الموسم المقبل مع الفريق، ويذكر أن الدوري السعودي للمحترفين سوف ينطلق في يوم ٢٥ من شهر أغسطس المقبل.

على صعيد آخر، بدأ نونو سانتو التدريب في عام 2010، بتولية مدرباً للحراس في نادي أسباني يدعي “مالاجا”، ثم نادي يوناني يدعي”باناثانيكوس”، وفي عام 2012 بدء مسيرته كمدير فني وتولى منصب مدير فني بفريق برتغالي الجنية يدعي “ريو آفي”.

علاوة على ذلك، قام بتدريب أندية كبيرة ومعروفة، مثل فالنسيا الإسباني، وبورتو البرتغالي، وتتونهام هوتسير وولفرهامبتون الإنجليزيان.

ومن الجدير بالذكر، أن نونو سانتو رغم تدريب لأاندية كبيرة ومشهورة ومعروفة حول العالم، لم يفوز بأي بطولة كبيرة ومعروفة خلال مسيرته التدريبة مع كافة الفرق، وأكتفي فقط بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى مع فريق ولفرهامبتون.