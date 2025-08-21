اتحاد جدة السعودى يعلن إعارة لاعبة إلى رويال أنتويرب البلجيكي

أعلن نادي اتحاد جدة عن موافقته على إعارة نجمه مروان الصحفي إلى نادي رويال أنتويرب البلجيكي لمدة موسم واحد.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه على “إكس” :

وافق نادي الاتحاد على إعارة اللاعب مروان الصحفي إلى رويال أنتويرب بنظام الإعارة لموسم واحد.

وأشار البيان إلى أن احتراف اللاعب خارجيا يأتي ضمن برامج وخطط النادي لتطوير المواهب الشابة، ودعمها في اكتساب الخبرات الاحترافية التي تنعكس إيجابا على مستوى اللاعبين.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة أهداف النادي وتعزيز الرياضة السعودية على المدى الطويل، من خلال صقل مواهب اللاعبين ومنحهم فرص المنافسة في البطولات الأوروبية.