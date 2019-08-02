اتحاد الكرة يمنع الاستعانة بالحكام الأجانب فى مباريات الدوري من الموسم الجديد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم عدم الاستعانة بالحكام الأجانب فى مباريات الدوري المصري ومسابقة كأس مصر وجميع المسابقات التى تخضع لإشراف اتحاد الكرة اعتبارا من الموسم الجديد 2019 / 2020 والمقرر له أن يبدأ يوم 19 سبتمبر القادم ما عدا مباريات الأهلى والزمالك ومباراة أو مباراتين فقط فى نهاية الموسم يكون لهم تأثير فى تحديد البطل أو النجاة من الهبوط.

وقد جاء قرار اتحاد الكرة نهائياً حيث تم الاتفاق على عدم الاستعانة بأي حكام أجانب فى بطولة الدوري أو بطولة كأس مصر أو كأس السوبر المصري وهى البطولات التى يشرف عليها الاتحاد للحد من ظاهرة الاستعانة بالحكام الأجانب التى تفشت الموسم الماضي.

وقد استقر قرار الاتحاد المصري لكرة القدم على استعانة بالحكام الأجانب فى مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك فقط كما هو معتاد من قبل، حيث أن الموسم الماضي قد تمت الاستعانة بالحكام الأجانب بشكل مبالغ فيه حيث أن أي فريق كان يرغب فى استدعاء حكام أجانب كان عليه أن يسدد 25 ألف دولار لخزينة الاتحاد مقابل استقدام الحكام الأجانب.

وجاء هذا القرار بعد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المدربين الوطنيين وعد استقدام مدربين أجانب للمنتخبات الوطنية فى الفترة المقبلة ومطالبته بمنح المدربين الوطنيين فرصة، وأكد مسئولو الاتحاد بأن رسالة السيد الرئيس كانت واضحة بمنح الفرصة للحكام المصريين أيضاً وعدم الاستعانة بالحكام الأجانب.