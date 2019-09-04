اتحاد الكرة المصري يُبلغ الزمالك وبيراميدز بنقل مباراة نهائي كأس مصر إلى ستاد برج العرب







أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن نقل مباراة الزمالك وبيراميدز إلى ستاد برج العرب بدلاً من ستاد الاسكندرية، والذي كان مقرراً أن يتم لعب مباراة نهائي كأس مصر عليه، وأبلغ الاتحاد المصري طرفي النهائي بنقل ملعب المباراة التي من المقرر أن تقام في 8 سبتمبر 2019.







نهائي كأس مصر

أبلغ اتحاد الكرة الزمالك وبيراميدز أن المباراة ستكون بجمهور وسيتم طرح 10 آلاف تذكرة ويتقاسمها الناديين ليحضر لكل فريق 5 آلاف مُشجع تمهيداً لعودة الجماهير إلى الملاعب المصرية.







الزمالك وبيراميدز

وصل طرفي النهائي إلى المباراة النهائية عبر بوابة الاتحاد السكندري وبتروجيت ليتلاقى الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر بإدارة فنية أجنبية بين الثنائي الشرس سباستيان ديسابر وميتشو، ويسعى كلاهما إلى حصد أول لقب له مع النادي في المباراة النهائية.







طرف السوبر المصري

تُحدد المباراة النهائية الطرف الثاني لمباراة السوبر المصري الذي يحضر فيها النادي الأهلي بعد الفوز بلقب الدوري المصري وينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر ليلتقي به في نهائي كأس السوبر المصري.





