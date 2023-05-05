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ابتسامة النجم البرتغالي رونالدو تزين تدريبات النصر السعودي والجمهور يعلق “الدوري لا يروح..جاءتكم الفرصة لا تضيعوها” 

مصطفى السيد أبو حجازي

يستعد النصر السعودي لمواجهة هامة في منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي أمام نادي الخليج، حيث يطمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملائه في الفريق إلى تحقيق الفوز ونقاط المباراة الثلاثة والاستفادة من تعثر الاتحاد المتصدر في الجولة الماضية أمام نادي التعاون بهدفين لهدف، وذلك من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم. 

ابتسامة النجم البرتغالي رونالدو تزين تدريبات النصر السعودي والجمهور يعلق "الدوري لا يروح..جاءتكم الفرصة لا تضيعوها"
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وقد قامت الصفحة الرسمية لنادي النصر عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بنشر صور من تدريبات لاعبي الفريق استعدادًا لمواجهة الخليج القادمة، وقد ظهر النجم البرتغالي رونالدو وهو مبتسم ويبدو في حالة معنوية مرتفعة. 

وقامت الجماهير بالتعليق على المنشور الخاص بالفريق، وجاءت أبرز هذه التعليقات مطالبة الفريق بتحقيق لقب الدوري وهي كالتالي: 

  • العمل ثم العمل..تقدرون كتابة فصل من فصول التاريخ. 
  • بالتوفيق يا أبطال. 
  • الدوري لا يروح..جاءتكم الفرصة لا تضيعوها. 
  • تكفي يا نصر. 

ويتواجد النصر في وصافة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الفريق المتصدر نادي الاتحاد والذي ينتظره مواجهة قوية أمام نادي أبها. 

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مصطفى السيد أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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