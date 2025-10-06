إين يقام كاس العالم للشباب 2027؟.. فيفا يحدد المكان

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً على منح حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاماً لعام 2027 لكل من أذربيجان وأوزبكستان بشكل مشترك، في قرار يؤكد تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين.

كان ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة فيفا الذي عُقد اليوم الخميس، حيث تم اتخاذ عدة قرارات مهمة، كان أبرزها تحديد الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم للشباب في 2027.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً الحالية تُقام حالياً في تشيلي بمشاركة 24 منتخباً من مختلف أنحاء العالم، من بينهم المنتخب المصري للشباب.

ويعد المنتخب الأرجنتيني صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس العالم للشباب برصيد 6 ألقاب ثم البرازيل 5 ألقاب.