أخبار الرياضة

إين يقام كاس العالم للشباب 2027؟.. فيفا يحدد المكان

آياتي خيري

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً على منح حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاماً لعام 2027 لكل من أذربيجان وأوزبكستان بشكل مشترك، في قرار يؤكد تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين.

كان ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة فيفا الذي عُقد اليوم الخميس، حيث تم اتخاذ عدة قرارات مهمة، كان أبرزها تحديد الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم للشباب في 2027.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً الحالية تُقام حالياً في تشيلي بمشاركة 24 منتخباً من مختلف أنحاء العالم، من بينهم المنتخب المصري للشباب.

ويعد المنتخب الأرجنتيني صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس العالم للشباب برصيد 6 ألقاب ثم البرازيل 5 ألقاب.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.