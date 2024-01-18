إيميليو نسوي يحقق إنجازاً تاريخياً في كأس الأمم الأفريقية

في لحظة تاريخية مذهلة، أحرز إيميليو نسوي، جناح فريق إنتر سيتي، هاتريك في كأس الأمم الأفريقية، مما يجعله أحد أصحاب الهاتريك في هذه البطولة الكبيرة، يعد هذا الإنجاز هو الهاتريك الأول في نهائيات البطولة منذ 16 عاما، حيث سجل المغربي سفيان العلودي ثلاثية في نسخة 2008 أمام ناميبيا.

المصدر... يلا كورة

هاتريك كأس الأمم الأفريقية

نسوي، الذي يلعب في فريق إنتر سيتي بإسبانيا، أضاف اسمه إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، هذا الإنجاز يبرز مهاراته الاستثنائية ويضعه في مصاف النجوم الذين يتركون بصماتهم في عالم كرة القدم الأفريقية.

إن هذا الإنجاز يثبت مرة أخرى أن كأس الأمم الأفريقية هي واحدة من أكبر البطولات القارية، حيث تشهد لحظات استثنائية وأداء رياضي يلهم المشجعين حول العالم.

تاريخ الهاتريك في كأس الأمم الأفريقية إرث مصري بارز يتصدر

في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، أظهرت اللاعبين المصريين براعتهم في تحقيق الهاتريك، حيث سجّل 6 من أصل 18 هاتريك تم تحقيقها في تاريخ البطولة بواسطة 5 لاعبين مصريين.

“الديبة” محمد دياب العطار كان أول من سجل هاتريك في نسخة 1957، يليه محمود الجوهري بثلاثية أمام إثيوبيا عام 1959، في 1963، فازت مصر على نيجيريا بفضل هاتريك لمحمد مرسي حسين “رضا” وآخر لحسن الشاذلي.

عام 1970، أضاف الشاذلي هاتريك آخر له ولمصر أمام كوت ديفوار، بينما حقق الإيفواري يوستاش مانجلي أول هاتريك غير مصري في 1965، وأحرز حسين لالماس من الجزائر ثلاثية في 1968.

بهذا الإنجاز، يظل الشاذلي الوحيد الذي حقق هاتريك أكثر من مرة في تاريخ البطولة، مما يبرز تألق اللاعبين المصريين في سجلات كأس الأمم الأفريقية.

سلسلة الهاتريك

تتواصل سلسلة الهاتريك في تاريخ كأس الأمم الأفريقية مع أحداث لا تنسى، في نسخة 1974، أبهر الزامبي بيرنارد تشاندا العالم بثلاثية رائعة أمام الكونغو برازيفيل،

في 1994، أتى دور الإيفواري جويل تيهي الذي سجل هاتريك ضد منتخب سيراليون، بعد 20 عام، قام كالوشا بواليا من زامبيا بتحقيق هاتريك آخر في 1996 أمام منتخب تونس.

لاحقا، في نسخة 1998، أضاف بنديكت مكارثي من جنوب أفريقيا ثلاثية إلى سجل الهاتريك، بينما حقق حسام حسن أخر هاتريك مصري في البطولة أمام زامبيا.

في 2004، اشتعلت مباراة الكاميرون ضد زيمبابوي بثلاثية لا تنسى من باتريك مبوما، وفي العام التالي، قام الأسطورة صامويل إيتو بتسجيل هاتريك آخر أمام أنجولا في 2006.

كما شهدت نسخة 2006 هاتريك آخر من فرانسيليدو سانتوس التونسي أمام زامبيا، لتتواصل رحلة الأهداف الرائعة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.