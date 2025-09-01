أخبار الرياضة

إيلان قبال يعلق على العودة إلى منتخب الجزائر بعد غياب دام 4 سنوات

أحمد مراد

علق إيلان قبال، الجناح الطائر الجزائري لفريق باريس إف سي على عودته مجددًا إلى منتخب الجزائر الذي غاب عنه منذ عام 2021، قائلا “أنا سعيد جدًا لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري، ومتحمس للغاية لبدء العمل في تربص الخضر”.

ويباشر المنتخب الجزائري في هذه الأيام معسكرا مغلقا، يسبق مواجهتين في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سيلعب أمام بوتسوانا وغينيا يومي 4 و 8 سبتمبر الجاري.

وكان قبال في شهر مايو الماضي قد أجاب عن شعوره بالعودة إلى صفوف محاربي الصحراء من جديد قائلا “إنه شئ يدور في ذهني، نعم لقد مر وقت طويل، الآن بعد أن أصبحنا في الدوري الفرنسي، أتمنى أن يصبح الأمر أكثر سهولة”.

ويسعى قبال للبحث عن تألق مع منتخب بلاده، فقد سبق وأن تواجد في معسكرين سابقين مع الخضر عام 2021 مع المدرب الوطني جمال بلماضي، لكنه يسعى هذه المرة إلى إقناع المدرب الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش حتى يتم منحه فرصة أكبر ليكون أساسيا في التشكيل خلال هذه الفترة الحساسة.

قبال يعيش حاليا فترة زاهية مع فريق «باريس إف سي»، حيث ساهم في إنفاذ 4 أهداف في 3 مبارايات، لكنه سيجد منافسة شرسة بين الأجنحة الأخرى في منتخب الجزائر مثل رياض محرز، وأنيس حاج موسى، لكنه صرح بخصوص ذلك قائلا “إنني متحمس كثيرا لاكتشاف أجواء المنتخب مثلما سبق لي في عام 2021”.

