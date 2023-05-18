إيقاف يورجن كلوب وفرض غرامة مالية … تعرف على الأسباب

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس إيقاف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، وفرض غرامة مالية عليه بسبب تصريحاته الإعلامية المنتقدة لحكم مباراة فريقه ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي.

بعد فوز فريقه على توتنهام في مباراة مثيرة، انتقد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بول تيرني، حكم المباراة، وهذا ليس الأول من نوعه من الانتقادات التي يوجهها كلوب لهذا الحكم بشكل سلبي.

وفقًا لبيان الاتحاد الإنجليزي، تم إيقاف يورجن كلوب لمباراتين، الأولى بشكل فوري، وسيغيب عن مباراة الفريق القادمة ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب “أنفيلد” يوم السبت المقبل.

أوضح الاتحاد الإنجليزي أن المباراة الثانية التي يتم إيقافه فيها كلوب ستتم تعليقها حتى نهاية الموسم المقبل، بشرط عدم ارتكاب أي انتهاكات أخرى لقاعدة الاتحاد الإنجليزي المتعلقة بالتصريحات ضد الحكام، في الوقت الحالي.

تم فرض غرامة بقيمة 75 ألف جنيه إسترليني على المدرب الألماني، وقد اعترف خلال التحقيق بأن تصريحاته الإعلامية بشأن حكم المباراة كانت تشكل سلوكًا غير لائق، حيث تنطوي على تحيز وتشكيك في نزاهة الحكم، وتعد تعليقات شخصية وهجومية، مما يؤدي إلى تشويه سمعة المباراة.