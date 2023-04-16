إيقاف كهربا 12 مباراة وتغريم الأهلى ومرتضى منصور مبالغ مالية.. تعرف على عقوبات لجنة الانضباط 

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن فرض عدة عقوبات رادعة ضد الأهلي والزمالك ومرتضى منصور ومحمود كهربا، بسبب أحداث مباراة الدور الأول في الدوري المصري بين الفريقين. وتتضمن هذه القرارات ما يلي:

فرض غرامة على رئيس نادي الزمالك بقيمة 300 ألف جنيه ويجب سدادها خلال شهر.

حظر دخول رئيس نادي الزمالك إلى الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك فيها نادي الزمالك.

تحذير رئيس نادي الزمالك بشكل رسمي من عدم العودة لمثل هذا السلوك مرة أخرى والتذكير بالقواعد الانضباطية.

إيقاف كهربا عن المشاركة في 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية.

فرض غرامة على الأهلي بقيمة مليون جنيه يجب سدادها خلال شهر.

تحذير الأهلي من تكرار استخدام الجماهير لعبارات أو إشارات تخالف القيم والأخلاق والقواعد الرياضية.

فرض غرامة على الأهلي بقيمة 200 ألف جنيه ويجب سدادها خلال شهر.